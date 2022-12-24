Держат в неведении специально: стало известно, кто дезинформирует путина о войне в Украине

Информация о войне поступает путину с опозданием на несколько дней

Российский президент владимир путин системно получает дезинформацию касательно ситуации в Украине. Его ближайшие соратники намеренно не рассказывают о плохих новостях, чтобы не расстраивать вождя. И чрезмерное доверие к этим людям — еще одна ошибка главы страны-агрессора.

К такому выводу пришли иностранные журналисты The Wall Street Journal, которые пообщались с приближенными к Кремлю людьми, а также действующими и отставными разведчиками в россии и на Западе.

Согласно их информации, у президента россии "крайне ограниченное представление о реальном положении вещей", которые сейчас происходят в Украине. Каждое утро ему доставляют письменную сводку с фронта, где выделяются успехи и сглаживаются неудачи российской армии. Нередко к ней подают устаревшую на несколько дней информацию, поскольку ее проверяют в ФСБ, Совбезе и лично одобряет Николай Патрушев.

Несмотря на то, что в последнее время путин стал чаще интересоваться тем, что происходит на фронте, он по-прежнему окружен своей администрацией. Эти люди поддерживают в нем уверенность полной победы россии, не взирая на колосальные человеческие и экономические потери страны.

Ранее мы рассказывали о том, что разорвет связь между Иранам и россией. На сегодняшний день сотрудничество стран — это вопрос выживания.