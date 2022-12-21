"путин - это бункерный дед": глава СБУ назвал три промаха президента россии

В Украине продолжают собирать доказательства преступлений путинского режима

Российский диктатор владимир путин живет в своем болезненном мире и в дальнейшем его жизнь ожидает только два варианта развития событий, а украинские правоохранители уже работают над обеспечением одного из них.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Наталье Мосейчук рассказал, какие промахи совершил путин.

"Заигрался, заворовался, зазнался. Это бункерный дед (путин — Ред). Он реально живет в своем в своем болезненном мире.", — считает Василий Малюк.

По мнению Малюка, путина ждут только два варианта дальнейшего развития событий — это либо скамья подсудимых, или бесславная смерть где-то в бункере. На уточняющий вопрос журналистки о том, действительно ли он верит в такое будущее российского военно-политического руководства, Василий Малюк ответил утвердительно и добавил, что на сегодняшний день в распоряжении СБУ есть уникальная копилка доказательств для будущих международных криминальных судов.

"Над этим работает наше следствие. Флагман это Главное Главное следственное управление. Есть единое так называемое "материнское" уголовное производство, в котором мы копим все эти материалы. К нашим следователям присоединились следователи Нацполиции, ГБР и НАБУ", — Малюк.

Также по словам правоохранителя, когда Карим Хан (Главный прокурор Международного уголовного суда) увидел собранные доказательства, то заявил, что это высший пилотаж.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава СБУ рассказал о попытках покушения на Буданова и Резникова.

Также мы сообщали о том, что Василий Малюк прокомментировал инцидент с Крымским мостом и сделал предложение украинцам.