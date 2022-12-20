"В плаще и с накладными усами": в кремле заявили, что путин был на передовой, в сети смеются

Заявление спикера кремля вызвало обсуждение в сети

После того как президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут, который является местом наиболее ожесточенных боев, в россии заявили, что диктатор владимир путин тоже был в зоне боевых действий.

Так 20 декабря депутат госдумы андрей гурулев сообщил в своем телеграм-канале о том, что путин якобы посетил т.н. "зоне СВО" и общался там с командованием оккупационных сил.

Позже спикер кремля дмитрий песков утвердительно ответил журналистам на вопрос о том, являются ли слова чиновника правдой.

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", — сказал он.

16 декабря в пресс-службе кремля сообщили, что диктатор побывал в штабе командования оккупационных сил, однако там не указывали, где он находится и действительно ли расположен в зоне боевых действий.

Тем временем, в СМИ отмечают, что в т.н. "зоне СВО" путина никто не видел, а кремль не публиковал никаких фото, что наводит на мысль о том, что это заявление является попыткой ответить на поступок Зеленского.

Такое же мнение разделили и пользователи сети.

Напомним, Зеленский не в первый раз ездит на передовую. Так в ноябре он съездил в только что освобожденный Херсон, а в начале декабря записал видеообращение возле Славянска.