"У плащі і з накладними вусами": у кремлі заявили, що путін був на передовій, у мережі сміються

Заява спікера кремля викликала обговорення у мережі

Після того як президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, який є місцем найзапекліших боїв, у росії заявили, що диктатор володимир путін теж був у зоні бойових дій.

Так 20 грудня депутат держдуми андрій гурулев повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що путін нібито відвідав т.зв. "зону СВО" і спілкувався там із командуванням окупаційних сил.

Пізніше спікер кремля дмитро песков ствердно відповів журналістам на питання про те, чи є слова чиновника правдою.

"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п’ятницю, то так", — сказав він.

16 грудня у пресслужбі кремля повідомили, що диктатор побував у штабі командування окупаційних сил, проте там не вказували, де він знаходиться і чи справді розташований у зоні бойових дій.

Тим часом у ЗМІ зазначають, що у т.зв. "зоні СВО" путіна ніхто не бачив, а кремль не публікував жодних фото, що наводить на думку про те, що ця заява є спробою відповісти на вчинок Зеленського.

Таку ж думку розділили й користувачі мережі.

Нагадаємо, Зеленський не вперше їздить на передову. Так у листопаді він з’їздив у щойно звільнений Херсон, а на початку грудня записав відеозвернення біля Слов’янська.