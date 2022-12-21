Что произошло с Крымским мостом? Глава СБУ сделал предложение украинцам

Россияне пытаются найти виновных как можно быстрее, из-за чего пытают даже своих же сограждан

Произошедший в начале октября взрыв на Крымском мосту все еще остается окутан ореолом таинственности — в Украине свою причастность подтверждают лишь косвенно, а россияне до сих пор не могут определиться с конкретной версией "следствия". По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, подробно рассказать о событиях на мосту отечественные спецслужбы смогут только после нашей победы. Чтобы украинцам было немного легче, он озвучил одно конкретное предложение.

Оно прозвучало в интервью журналистке Наталье Мосейчук для ее YouTube-канала. Глава СБУ также напомнил, что по всем нормам права и обычаям ведения войны Крымский мост является легитимной целью украинской армии, ведь через эту переправу поступало огромное количество техники и войск в оккупированный Крым.

"В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями традиции войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать логистику там врагу", — подчеркнул он, тут же добавив, что распространяться о ситуации больше не может.

В то же время он предложил украинцам присоединиться к нему в наблюдении за развитием российского псевдоследствия по взрывам на мосту.

"Они там "работают" — задержали уже 22, кажется, своих сограждан, пытают их, проводят полиграфические исследования, и мне интересно, на что они выйдут, — иронизирует Василий Малюк. — А все детали мы узнаем после нашей победы".

Отметим, что представители Офиса президента вскоре после инцидента намекали, что на самом деле за взрывом на Керченском мосту могут стоять представители российского Минобороны. Это касается их внутренних разборок по ФСБ.

Как известно, обвал нескольких пролетов переправы произошел из-за взрыва грузовика, который должен был доставить в Крым определенный груз — при этом авто осматривали перед началом движения на мосту.