"Украинский сепаратизм": путин выдал новый бредовый термин

россия пытается закончить войну в Украине, продолжая обстрелы

Во время пресс-подхода к журналистам в четверг, 22 декабря, президент рф владимир путин заявил, что существует некий "украинский сепаратизм" — очевидно, имея в виду, что Украина хочет отделиться от выдуманного российской пропагандой "братского народа" и общих корней с рф.

Слова президент-агрессора публикуют российские СМИ.

Президент россии прокомментировал вовлеченность США в войну в Украине и заявил, что Америка давно пытается разделить русский мир.

"Они [США] давно вовлечены в этот процесс, наш потенциальный противник всегда пытался разделить русский мир и отдельными частями руководить, идея украинского сепаратизма родилась давно", — выдал российский диктатор.

На этом бредовые заявления не закончились. Президент страны-агрессора цинично заявил, что цель войны в Украине — защитить украинцев и, внимание, "закончить войну". А мы напомним, что 24 февраля именно россия начала войну и вторглась в Украину, а не наоборот. В 2014 году также российские наемники захватили власть в Донецкой и Луганской областях, образовав псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР".

Также российский президент продолжил бредить "традициями СССР".

"Наша задача защитить людей, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры…Ладно СССР распался, но наши общие исторические, культурные и духовные корни будут сильнее, чем то, что нас растаскивают сторонние силы", — сказал диктатор.

Кроме этого владимир путин заявил, что после распада СССР ко власти в Украине пришли люди "крайне националистических взглядов". Тем самым список "националистов" и "фашистов", по версии россии, пополнился первыми украинскими президентами: Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой, а также Виктором Ющенко, вероятно Виктором Януковичем, Петром Порошенко и, собственно, Владимиром Зеленским, который в этом списке числился давно.

Ранее мы рассказывали о том, что в российском Генштабе рассказали, кто больше всего поставляет оружия Украине. Первые в этом списке США и Великобритания.