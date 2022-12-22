Хто найбільше допомагає Україні зброєю: голова путінського Генштабу видав військову таємницю

Валерій Герасимов каже, що лінія фронту скоротилася до 815 км

Начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов, якого українці неодноразово піддавали осміянню, заявив, що США, Велика Британія, Польща і Румунія роблять найбільш значний внесок у постачання озброєння Україні.

Про це із посиланням на брифінг генерала повідомляють російські ЗМІ. За його словами, окупанти нібито стабілізували лінію фронту в Україні.

Наразі окупанти докладають максимальних зусиль до захоплення підконтрольної Україні частини Донецької області.

Начальник Генштабу Росії також розповів, що загальна довжина лінії фронту становить довжина 815 кілометрів.

Він спробував запевнити громадськість, що російські ракетні удари паралізували роботу українського військово-промислового комплексу, а гіперзвукові ракети "Кинжал" виявилися невразливими для української ППО.

Крім того, Герасимов визнав, що окупанти б’ють по критично важливих об’єктах, нібито вразивши понад 1300 із них. На його думку, це "суттєво знизило бойовий потенціал українських військ", проте він не зміг пояснити того факту, чому саме українська армія веде успішні бойові дії, а противник зазнає величезних втрат.

Нагадаємо, глава міноборони Росії сергій шойгу розвеселив соцмережі безглуздою заявою, що російські збройні сили в ході повномасштабної війни в Україні нібито досягли найнижчої летальності в історії військової медицини.

Однак ЗСУ були не згодні з його словами, і на ранок 22 грудня українські військові знищили понад 100 тисяч окупантів та 3 тисячі ворожих танків.