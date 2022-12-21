кремль крупно оскандалился с "поездкой путина на фронт": появилось заявление пескова

Судя по опубликованным кремлем кадрам, "зона СВО", которую посетил диктатор, находится на территории рф

Недавно кремль опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован визит президента рф владимира путина в т.наз. "зону специальной военной операции". Информацию о посещении диктатором фронта подтвердил и кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков. По версии кремля, это произошло в пятницу, 16 декабря, когда президент якобы целый день работал в объединенном штабе родов войск. Однако локация на ролике, скорее всего, является штабом Южного военного округа, расположенного в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает российское издание "Агентство", отметив, что кремль отказался комментировать этот вопрос и не уточнил, где именно находится объединенный штаб родов войск.

Позже российским журналистам удалось идентифицировать помещение, где российский диктатор проводил совещание со своими генералами. Вопреки кремлевским заявлениям, что оно находится "в зоне СВО", на самом деле здание находится в Ростове.

Кроме того, исследователи идентифицировали "окопы на передовой", которые якобы осматривал министр обороны россии сергей шойгу. "Передовая" оказалась территорией в 75 километрах от ближайшей украинской позиции, на админгранице аннексированного Крыма и оккупированной Херсонщины.

Следует напомнить, что в пятницу, 16 декабря, пресс-служба кремля сделала публичное заявление о том, что владимир путин побывал в штабе командования оккупационных сил, однако там не указали, где именно он находится и действительно ли он находится в зоне боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, как путин побывал с инспекцией на одном из военных полигонов. Однако из-за страха за свою жизнь диктатор не решился приблизиться к линии фронта.