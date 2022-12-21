кремль крупно зганьбився з "поїздкою путіна на фронт": з'явилася заява пєскова

Судячи з опублікованих кремлем кадрів, "зона СВО", яку відвідав диктатор, перебуває на території рф

Нещодавно кремль опублікував відеозапис, на якому зафіксовано візит президента рф володимира путіна у т.зв. "зони проведення спеціальної військової операції". Водночас інформацію щодо відвідин диктатором "фронту" підтвердив і кремлівський речник дмитро пєсков. За версією кремля, це сталося у п'ятницю, 16 грудні, коли президент нібито цілий день працював у об'єднаному штабі родій військ. Однак зображена на ролику локація, скоріше за все, є штабом Південного військового округу, розташованого у Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє російське видання "Агентство", зазначивши, що кремль відмовився коментувати це питання і не уточнив, де саме перебуває об'єднаний штаб родів військ.

Пізніше російським журналістам все ж вдалося ідентифікувати приміщення, де російський диктатор проводив нараду зі своїми генералами. Всупереч заявам, що воно знаходиться "в зоні СВО", насправді будівля знаходиться у Ростові.

Крім того, дослідники ідентифікували "окопи на передовій", які нібито оглядав міністр оборони росії сергій шойгу. "Передова" виявилася територією за 75 кілометрів від найближчої української позиції, на адмінкордоні анексованого Криму та окупованої Херсонщини.

Варто нагадати, що у п'ятницю, 16 грудня, пресслужба кремля зробила публічну заяву про те, що володимир путін побував у штабі командування окупаційних сил, проте там не вказали, де саме він находиться і чи справді він розташований у зоні бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як путін побував з інспекцією на одному з військових полігонів. Однак через страх за своє життя диктатор все ж не наважився наблизитися до лінії фронту.