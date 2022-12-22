"Український сепаратизм": путін видав новий дурний термін

росія намагається закінчити війну в Україні, продовжуючи обстріли

Під час прес-підходу до журналістів у четвер, 22 грудня, президент росії володимир путін заявив, що існує якийсь "український сепаратизм" — очевидно, маючи на увазі, що Україна хоче відокремитися від вигаданого російською пропагандою "братського народу" і спільних коренів з рф.

Слова президент-агресора публікують російські ЗМІ.

Президент росії прокоментував залучення США до війни в Україні і заявив, що Америка давно намагається розділити російський мир.

"Вони [США] давно залучені до цього процесу, наш потенційний противник завжди намагався розділити російський мир та окремими частинами керувати, ідея українського сепаратизму народилася давно", — видав російський диктатор.

На цьому маячні заяви не закінчилися. Президент країни-агресора цинічно заявив, що мета війни в Україні — захистити українців і, увага, "закінчити війну". А ми нагадаємо, що 24 лютого саме росія розпочала війну та вторглася в Україну, а не навпаки. У 2014 році також російські найманці захопили владу в Донецькій та Луганській областях, утворивши псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР".

Також російський президент продовжив марити "традиціями СРСР".

"Наше завдання захистити людей, які відчувають себе частиною нашого народу, частиною нашої культури… Добре СРСР розпався, але наше спільне історичне, культурне та духовне коріння буде сильнішим, ніж те, що нас розтягують сторонні сили", — сказав диктатор.

Крім цього, владимир путін заявив, що після розпаду СРСР до влади в Україні прийшли люди "вкрай націоналістичних поглядів". Тим самим список "націоналістів" і "фашистів", за версією росії, поповнився першими українськими президентами: Леонідом Кравчуком та Леонідом Кучмою, а також Віктором Ющенком, ймовірно Віктором Януковичем, Петром Порошенко і, власне, Володимиром Зеленським, який у цьому списку вважався давно .

Раніше ми розповідали про те, що у російському Генштабі розповіли, хто найбільше постачає зброю Україні. Перші у цьому списку США та Велика Британія.