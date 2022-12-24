Тримають у невіданні навмисно: стало відомо, хто дезінформує путіна про війну в Україні

Інформація про війну надходить путіну із запізненням на кілька днів

Російський президент володимир путін системно отримує дезінформацію щодо ситуації в Україні. Його найближчі соратники навмисно не розповідають про погані новини, щоб не засмучувати вождя. І надмірна довіра до цих людей — ще одна помилка глави держави-агресора.

Такого висновку дійшли іноземні журналісти The Wall Street Journal, які поспілкувалися з наближеними до Кремля людьми, а також діючими та відставними розвідниками в росії та на Заході.

За їхньою інформацією, у президента росії "вкрай обмежене уявлення про реальний стан речей", які зараз відбуваються в Україні. Щоранку йому доставляють письмове зведення з фронту, де виділяються успіхи та згладжуються невдачі російської армії. Нерідко до неї подають застарілу на кілька днів інформацію, оскільки її перевіряють у ФСБ, Радбезі та особисто схвалює Микола Патрушев.

Незважаючи на те, що останнім часом путін став частіше цікавитися тим, що відбувається на фронті, він, як і раніше, оточений своєю адміністрацією. Ці люди підтримують у ньому впевненість повної перемоги росії, незважаючи на колосальні людські та економічні втрати країни.

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