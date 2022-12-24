Сторонников переговоров становится меньше: сколько россиян поддерживают войну против Украины

Россияне, как и прежде хотят войны

Большинство россиян активно следят за ходом вторжения в Украину, а уровень его поддержки остается на достаточно высоком уровне.

Как говорится в результатах декабрьского исследования "Левада Центр", в настоящее время войну против Украины поддерживают 71% всего взрослого населения россии.

В последние месяцы произошло небольшое снижение количества людей, поддерживающих войну, однако на общей картине это не особо отображается.

В декабре 41% россиян безусловно поддерживал действия своей армии в Украине, а еще 30% сказали, что "скорее поддерживают". При этом доля тех, кто "скорее не поддерживает" и "определенно не поддерживает" остается на низком уровне — 10% и 11% соответственно.

Наибольшее количество сторонников войны наблюдается среди людей в возрасте 55 лет и старше, а вот наименее популярна война среди молодежи.

Как и прежде доля тех, кто считает необходимым начать переговоры, выше, чем тех, кто хочет продолжать боевые действия. Впрочем, в течение последних месяцев их количество снижается.

Также в этот раз респондентам предложили аргументировать свою позицию.

Сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей: "люди погибают", "погибают молодые пацаны", "слишком много жертв уже", "убивать друг друга нельзя", "лучше плохой мир чем хорошая война".

Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что "начатое нужно довести до конца", "до победы", "столько уже сделали, что нельзя идти назад", что нужно "давить фашистов", а также о том, что украинцы "не хотят мира сами".

Напомним, накануне российский диктатор впервые за 300 дней назвал свою т.н. "специальную военную операцию" войной, что уже вызвало ответ у США.