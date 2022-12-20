Отношение россиян к войне изменилось – свежая социология может заинтересовать психиатров

Ответы противоречат друг другу

Большинство взрослых россиян продолжает считать, что события в россии развиваются в правильном направлении, хотя у трети есть знакомые, которые были мобилизованы в армию для войны в Украине. Как видно из результатов социологического опроса, за более чем девять месяцев войны общественное сознание россиян не сильно изменилось. "Телеграф" попытался поподробнее разобраться, почему так происходит.

Россияне знают о массовой гибели военных, — соцопрос

В ежемесячном социологическом мониторинге российского общества "Зеркало россии", который проводит украинский Институт конфликтологии и анализа россии, говорится, что 62% до сих пор считает, что события в россии развиваются в правильном направлении. Такая непоколебимая поддержка удивляет, потому что в то же время почти 60% россиян имеют близких, друзей или знакомых, которых недавно мобилизовали.

61% населения полагает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. С другой стороны, 60% уверены, что даже во время частичной мобилизации солдаты не были должным образом экипированы. Треть уже имеет тех, кто погиб во время "специальной военной операции".

Война в Украине действительно доходит до рядовых граждан и 50% опрошенных назвали главной проблемой для страны так называемую "специальную военную операцию". Другая часть склоняется в пользу проблем по низким зарплатам и пенсиям. 69% опрошенных были рады, если бы война завершилась уже завтра.

В вопросе ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, 63% поддерживают действия своего военно-политического командования. Против этого выступает вдвое меньше россиян.

73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем россии и собственном будущем.

Наиболее агрессивные — пожилые люди

Ранее понять настроения россиян пыталось издание "Медуза", тогда журналисты узнали результаты закрытого опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (принадлежит государству), проведенного в конце июня по заказу кремля. Там говорилось, что 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас, а 57% ответили, что войну нужно продолжать.

Там дали небольшую ясность по поддержке войны в Украине по возрастным группам:

В группе 18-24 года за прекращение войны выступили 56%, а за продолжение только 19%.

25–34 лет окончания войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий – 41%.

Среди респондентов в возрасте от 60 лет за продление вторжения высказались 72% опрошенных.

В издании заключили, что чем старше россиянин, тем больше шансов, что он поддерживает российскую агрессию в Украине. В то же время, даже тогда аналитики не надеялись, что желание молодежи закончить боевые действия не выльется в масштабные протесты.

Почему число сторонников войны падает

В конце ноября россияне удивили еще одним тайным опросом якобы от Федеральной службы охраны россии, который обнародовала "Медуза". Там говорилось, что за мирные переговоры с Украиной в ноябре выступали около 55% россиян, а за продолжение войны – только 25%. Таким образом, количество сторонников войны резко уменьшилось.

По объяснениям научного руководителя "Левада-центр", доктора философских наук Льва Гудкова, о морали и сознании здесь речь не идет, дело в шкурных интересах.

"Ни переживаний за содеянное властью, ни соболезнования Украине в общем-то нет, оно проявляется лишь в 10%. Основная масса просто боится за собственное благополучие и безопасность близких, поэтому начинает беспокоиться по поводу будущего. Ни правовое сознание, ни моральные принципы здесь ни при чем. Скорее, проявляется то, что можно назвать эгоистическими или шкурными интересами", – сказал Гудков.

Он добавил, что информация, несмотря на цензуру, как-то доходит до людей. Немаловажным фактором является изменение тональности пропаганды на федеральных телеканалах.

"Сама по себе идея неизбежной Гааги, трибунала, объявления россии государством-террористом, преступным государством действительно заставляет немного по-другому разговаривать головы на ТВ – кремлевских клакеров. Кажется, они начали понимать, что им придется отвечать за свои слова", — говорит. Гудков.

Это изменяет отношение к войне, разрушается миф о великом государстве и могуществе армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жены "чмобиков" записывали видео и уезжали забирать мужчин с фронта, поскольку возмутились, что их не укомплектовали снаряжением и недостаточно натренировали.