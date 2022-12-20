Ставлення росіян до війни змінилося - свіжа соціологія може зацікавити психіатрів

Відповіді суперечать одна одній

Більшість дорослих росіян продовжує вважати, що події у рф розвиваються у правильному напрямку, хоча у третини є знайомі, які були мобілізовані до армії для війни в Україні. Як видно з результатів соціологічного опитування, за більше, ніж понад дев'ять місяців війни суспільна свідомість росіян не сильно змінилася. "Телеграф" спробував детальніше розібратися, чому так відбувається.

Росіяни знають про масову гибель військових, — дослідження

У щомісячному соціологічному моніторингу російського суспільства "Дзеркало росії", який проводить український Інститут конфліктології й аналізу росії, йдеться що 62% досі вважає, що події у рф розвиваються у правильному напрямку. Така непохитна підтримка дивує, бо у той же час майже 60% росіян мають близьких, друзів або знайомих, яких нещодавно мобілізували.

61% населення вважає, що часткова мобілізація восени була правильним рішенням. З іншого боку, 60% впевнені, що навіть під час часткової мобілізації солдати не були належним чином екіпіровані. Третина вже має тих, хто загинув під час "спеціальної військової операції".

Війна в Україні справді доходить до пересічних громадян і 50% опитаних назвали найголовнішою проблемою для країни так звану "спеціальну військову операцію". Інша частина схиляється на користь проблем із низьких зарплат та пенсій. 69% опитаних були б раді, якби війна завершилася вже завтра.

У питанні ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України 63% підтримують дії свого військово-політичного командування. Проти цього виступає удвічі менше росіян.

73% респондентів відчувають оптимізм, коли думають про майбутнє рф та власне майбутнє.

Найбільш агресивні — літні люди

Раніше зрозуміти настрої росіян намагалося видання "Медуза", тоді журналісти дізналися результати закритого опитування Всеросійський центру вивчення громадської думки (належить державі), проведеного наприкінці червня на замовлення кремля. Там йшлося, що 30% росіян вважають, що війну потрібно зупинити прямо зараз, а 57% відповіли, що війну треба продовжувати.

Там дали невелику ясність щодо підтримки війни в України за віковими групами:

у групі 18–24 роки за припинення війни виступили 56%, а за продовження лише 19%.

25–34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій – 41%.

серед респондентів віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних.

У виданні зробили висновок, що чим старше є росіянин, то більше шансів, що він підтримує російську агресію в Україні. Водночас навіть тоді аналітики не сподівалися, що бажання молоді закінчити бойові дії не виллється у масштабні протести.

Чому кількість прихильників війни падає

Наприкінці листопада росіяни здивували ще одним таємним опитуванням нібито від Федеральної служби охорони рф, яке оприлюднила "Медуза". Там йшлося, що за мирні переговори з Україною у листопаді виступали близько 55% росіян, а за продовження війни – лише 25%. Таким чином кількість прихильників війни різко зменшилася.

За поясненнями наукового керівника "Левада-центр", доктора філософських наук Лева Гудкова, про мораль та свідомість тут не йдеться, справа у шкурних інтересах.

"Ні переживань за вчинене владою, ні співчуття Україні загалом ні, воно виявляється лише у 10%. Основна маса просто боїться за власний добробут та безпеку близьких, тому починає турбуватися з приводу майбутнього. Ні правову свідомість, ні моральні принципи тут ні до чого. Швидше, проявляється те, що можна назвати егоїстичними чи шкурними інтересами", — сказав Гудков.

Він додав, що інформація, незважаючи на цензуру якось доходить до людей. Важливим фактором є зміна тональності пропаганди на федеральних телеканалах.

"Сама по собі ідея неминучої Гааги, трибуналу, оголошення росії державою-терористом, злочинною державою, дійсно змушує трішки по-іншому розмовляти голови на ТБ – кремлівських клакерів. Здається, вони почали розуміти, що їм доведеться відповідати за свої слова", — каже Гудков.

Це змінює ставлення до війни, руйнується міф про велику державу і могутність армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружини "чмобіків" записували відео і їхали забирати чоловіків з фронту, оскільки обурилися, що їх не укомплектували спорядженням та недостатньо натренували.