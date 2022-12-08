Окупанти скоро попрощаються з двома містами на Донбасі — Гайдай

Окупанти стягнули велику кількість техніки у Сватове та Кремінну

На Луганщині тривають тяжкі бої. Російські загарбники намагаються зміцнювати напрямок Сватове — Кремінна, оскільки розуміють, що наступ Збройних сил України неминучий.

Щоб зупинити просування наших військових, загарбники стягують на напрямок Сватово-Кременна велику кількість сил та техніки. Про це розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Щодо Сватово-Кремінського напрямку, там окупанти стягнули велику кількість сил та засобів. Вони намагаються якось змінити ситуацію, зупинити просування наших військ", — каже Гайдай.

Сватове — Кремінна на карті

Також він наголосив, що окупанти почали створення другої лінії оборони у Старобільську.

"З огляду на те, що вони у Старобільську будують вже другу лінію оборони, то я думаю, що морально вони вже розуміють, що в якомусь найближчому майбутньому зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися", – додав Сергій Гайдай.

Старобільськ на карті

За його словами, окупанти продовжують атакувати у Білогорівці під Лисичанськом. Там ситуація залишається тяжкою. Російські військові здійснюють обстріли практично цілодобово, намагаючись захопити населений пункт.

Білогорівка на карті

Нагадаємо, що звільнення Сватового дасть можливість ЗСУ тиснути з півночі на окупантів у Кремінній, Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Також "Телеграф" писав, що несподіваний і потужний контрнаступ ЗСУ на Балаклію та Куп'янськ у вересні обвалив фронт, змусив ворога відступити з Ізюма та дозволив звільнити майже всю територію Харківської області. Після цього українські військові вийшли на адмінкордони Луганщини і впритул підійшли до Лисичанська, Сватового та Кремінної, створивши загрозу для шляхів постачання ворога.