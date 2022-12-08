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Окупанти скоро попрощаються з двома містами на Донбасі — Гайдай

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Сергій Гайдай Новина оновлена 08 грудня 2022, 12:10
Сергій Гайдай

Окупанти стягнули велику кількість техніки у Сватове та Кремінну

На Луганщині тривають тяжкі бої. Російські загарбники намагаються зміцнювати напрямок Сватове — Кремінна, оскільки розуміють, що наступ Збройних сил України неминучий.

Щоб зупинити просування наших військових, загарбники стягують на напрямок Сватово-Кременна велику кількість сил та техніки. Про це розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Щодо Сватово-Кремінського напрямку, там окупанти стягнули велику кількість сил та засобів. Вони намагаються якось змінити ситуацію, зупинити просування наших військ", — каже Гайдай.

Сватово-Кременна, Україна, війна
Сватове — Кремінна на карті

Також він наголосив, що окупанти почали створення другої лінії оборони у Старобільську.

"З огляду на те, що вони у Старобільську будують вже другу лінію оборони, то я думаю, що морально вони вже розуміють, що в якомусь найближчому майбутньому зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися", – додав Сергій Гайдай.

Старобільськ, війна, Україна
Старобільськ на карті

За його словами, окупанти продовжують атакувати у Білогорівці під Лисичанськом. Там ситуація залишається тяжкою. Російські військові здійснюють обстріли практично цілодобово, намагаючись захопити населений пункт.

Білогорівка, війна, Україна
Білогорівка на карті

Нагадаємо, що звільнення Сватового дасть можливість ЗСУ тиснути з півночі на окупантів у Кремінній, Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Також "Телеграф" писав, що несподіваний і потужний контрнаступ ЗСУ на Балаклію та Куп'янськ у вересні обвалив фронт, змусив ворога відступити з Ізюма та дозволив звільнити майже всю територію Харківської області. Після цього українські військові вийшли на адмінкордони Луганщини і впритул підійшли до Лисичанська, Сватового та Кремінної, створивши загрозу для шляхів постачання ворога.

Теги:
#Луганська область #Війна #Сергій Гайдай #Кремінна #Сватове