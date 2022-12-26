Донори агресії: хто, крім Ірану та КНДР, може постачати озброєння путіну, і як з цим боротись

Які наслідки матиме військова співпраця з країною-агресором.

Усвідомлюючи наближення дефіциту озброєння, що призведе до неминучої поразки у війні з Україною, кремль у терміновому порядку шукає нових партнерів для отримання необхідної техніки та боєприпасів. Першим донором з поставок озброєння для окупаційних військ рф стала Республіка Білорусь, слідом за нею угоду про постачання БПЛА Shahed з агресором уклав Іран. Тепер до союзу країн-терористів приєдналася й Північна Корея. За даними координатора Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, минулого місяця КНДР поставила ракети для піхотних підрозділів російської ПВК "Вагнер", пише "АР News".

"Телеграф" з'ясовував, які країни можуть стати наступними донорами озброєння для рф, і які важелі впливу на посібників російського тероризму має колективний Захід.

Безпринципний альянс на крові

За 10 місяців війни в Україні регулярна армія рф на очах у всього світу зруйнувала міф про могутність російських військ та втратила контроль над значною частиною територій, захоплених з 24 лютого 2022 року. Обравши тактику терору цивільного населення, військове керівництво рф не шкодувало снарядів на обстріли наших міст та критичної інфраструктури, проте це не врятувало загарбників від поразок на полі бою і не змусило українську владу сісти за стіл переговорів з терористами.

На тлі військових провалів володимир путін вирішив зробити ставку на приватну армію євгена пригожина. Станом на сьогодні саме ПВК "Вагнер" є рушійною силою в наступі у напрямку Бахмуту. За словами Джона Кірбі, на фінансування 50 тисяч найманців кремль витрачає понад 100 млн доларів на місяць. Крім того, аби забезпечити армію пригожина необхідним озброєнням, путіну довелося звертатися по допомогу до Північної Кореї.

Варто зазначити, що раніше японська газета Токіо Сімбун повідомила про відправлення з Північної Кореї в росію залізничного вантажу з боєприпасами, включно з артилерійською амуніцією.

"Сьогодні ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила першу поставку зброї для ПВК "Вагнер", яка розрахувалася за це озброєння. Постачання було відправлено до росії минулого місяця. За нашою оцінкою, кількість озброєнь, переданих "Вагнеру", не здатна змінити динаміку бойових дій в Україні. Але ми, звісно, стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання", — заявив Кірбі.

Дану інформацію також підтвердили у Європі. Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі повідомив, що Лондон "підтримує оцінки США".

В свою чергу, у міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що інформація про постачання росії зброї – фейк, пише "Reuters".

"Хибне повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси росії, є найабсурднішим повідомленням, яке не варте будь-яких коментарів чи тлумачень", — заявили у міністерстві та додали, що притримуються своєї позиції щодо "збройної угоди між КНДР і рф, якої ніколи не було".

Вище політичне керівництво рф поки що утримується від коментарів на цю тему, а сам пригожин назвав заяву американського посадовця "плітками та домислами".

"На жаль, пан Кірбі робить досить багато заяв, які ґрунтуються на домислах. Всім відомо, що Північна Корея вже давно не постачає жодних озброєнь у російську федерацію. І таких спроб навіть не робилося. Тому постачання зброї з КНДР — не що інше, як плітки та домисли", — йдеться у заяві власника ПВК "Вагнер".

Довіряти словам представників терористичних режимів не варто, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов. Після перших поставок в росію БПЛА Shahed наприкінці літа Тегеран також відкидав будь-які звинувачення у оборудці з кремлем, а вже у листопаді іранський МЗС визнав передачу росії "невеликої кількості безпілотників за декілька місяців до війни". Ймовірно, тієї ж стратегії буде притримуватися і Північна Корея.

"В російській армії почався дефіцит боєприпасів. Виробництво не може впоратися з тими обсягами, які необхідні окупантам, а запаси на складах виявилися не такими вже й бездонними. Тому кремль, ймовірно, і звернувся до КНДР. У Північної Кореї на зберіганні не так багато озброєння, але вона має двох постачальників в оборонному секторі – рф і Китай. Якщо росія сама просить озброєння у КНДР, це є приводом звернути увагу наших міжнародних партнерів та їхніх розвідок на дії Китаю. Північна Корея в даному випадку може слугувати лише "прокладкою" для передачі комплектуючих та боєприпасів радянського зразку з Китаю до рф", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

За словами Олега Жданова, Іран та КНДР – не єдині, хто може погодитись спонсорувати військові злочини рф в Україні. Потенційними донорами з озброєння для росії можуть стати Грузія, Вірменія і Талібан.

"Уряд Грузії веде явно проросійську політику, не приділяючи уваги розвитку стосунків з ЄС. У Вірменії немає працюючого оборонного комплексу, проте на зберіганні залишаються запаси озброєння, що дісталися їй за часів СРСР, і зброя, яку раніше надавала росія. Крім того, не слід забувати, що у Вірменії є спільний кордон з Іраном, який вже співпрацює з рф. З Талібаном у росії були домовленості щодо кредитування та фінансової допомоги, що може стати фундаментом для укладання угоди про військове партнерство. Поставки озброєння в рф можуть здійснюватись через Іран, Вірменію, Грузію, або Каспійським морем", — пояснює полковник.

Реакція світу та наслідки для посіпак диктатора

Інформація про передачу росії озброєння з боку КНДР викликала хвилю обурення міжнародної спільноти. Світові лідери зробили низку заяв щодо неприпустимості спонсорування російської агресії в Україні.

Так, представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що дії КНДР порушують низку резолюцій Радбезу ООН. У зв'язку з цим, США разом із союзниками та партнерами ініціюватимуть обговорення даної ситуації на міжнародному рівні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що звернення президента путіна по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай та ізоляцію росії. Також посадовець зазначив, що працюватиме над тим, аби Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни росії в Україні.

Голова МЗС Канади Мелані Жолі також засудила співучасть КНДР у війні володимира путіна проти України, повідомляє "Укрінформ".

"Незаконне вторгнення путіна до України провалилося й російський режим став світовим вигнанцем. Укладення угоди із жорстокою диктатурою Північної Кореї свідчить лише про все більшу ізоляцію росії на світовій арені та плачевний стан її воєнної машини", — зазначила міністр.

Також вона нагадала, що Канада вже запровадила суворі санкції щодо керівництва ПВК "Вагнер", та режиму Північної Кореї. За словами Жолі, канадський уряд продовжить працювати із міжнародними партнерами над вирішенням цих проблем і реагуватиме, якщо поставки озброєння продовжаться.

"Разом ми упевнимося, що північнокорейський та російський режими постануть перед суворими наслідками за порушення ними прав людини й міжнародного права", — наголосила посадовиця.

Тим часом, в українській верхівці втрачають віру в ефективність санкційного тиску на терористичні режими і закликають міжнародних партнерів діяти більш рішуче. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Іран демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій", плануючи збільшити обсяги постачання зброї до рф.

"Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників", — написав представник ОП у своєму Twitter.

Попри те, що станом на сьогодні введені санкції не здатні зупинити війну в Україні та унеможливити підтримку путінської агресії з боку інших диктаторів, говорити про їхню повну безглуздість не доводиться. За словами політолога, експерта аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитра Левуся, українському уряду та дипломатії необхідно притримуватись риторики щодо посилення обмежень проти режимів, які підтримують росію озброєнням.

"Вплинути на КНДР економічно буде складніше, аніж на Іран, адже це досить закрита держава. Попри це, варто зазначити, що уряди обох країн намагаються спростувати інформацію про поставки озброєння і усіляко дистанціюються від росії. Це свідчить про те, що москва стала надто токсичною навіть для терористичних режимів, які не хочуть підпадати під санкційний тиск", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, радикальне рішення проблеми з поставками озброєння в рф, запропоноване Михайлом Подоляком, також могло б мати місце. Принаймні у випадку з Іраном це цілком реально, вважає Дмитро Левусь, адже Ізраїль вже завдавав удари по цій території та проводив там військові спецоперації.

"За наявності високотехнологічної зброї нічого неможливого у цьому немає. З Північною Кореєю ситуація дійсно складніша – востаннє вона зазнавала атак з боку Південної Кореї у 70-тих роках. Проте основна проблема полягає у тому, що Україна поки що не може зробити це з технічної точки зору, а США та Ізраїль, яким це під силу, підуть на такий крок лише у тому випадку, якщо будуть впевнені, що рівень загрози достатньо високий для такої реакції. Будемо відверті, шансів на це небагато", — зазначає експерт.

На даний момент Україна може використати ситуацію з поставками зброї в рф як поле для аргументації необхідності надання нам високоефективної та високоточної зброї з боку західних партнерів. Потенційний успіх такої кампанії підтверджується досвідом України в отриманні ЗРК Patriot саме на тлі російського терору нашої критичної інфраструктури за допомогою іранських безпілотників.