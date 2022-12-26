Доноры агрессии: кто, кроме Ирана и КНДР, может поставлять вооружение путину, и как с этим бороться

Какие последствия будет иметь военное сотрудничество со страной-агрессором.

Осознавая приближающийся дефицит вооружения, что приведет к неизбежному поражению в войне с Украиной, кремль в срочном порядке ищет новых партнеров для получения необходимой техники и боеприпасов. Первым донором по поставкам вооружения для оккупационных войск россии стала Республика Беларусь, вслед за ней соглашение о поставках БПЛА Shahed с агрессором заключил Иран. Теперь к союзу стран-террористов присоединилась и Северная Корея. По данным координатора Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, в прошлом месяце КНДР поставила ракеты для пехотных подразделений российской ЧВК "Вагнер", пишет " АР News ".

"Телеграф" выяснял, какие страны могут стать следующими донорами вооружения для россии, и какие рычаги влияния на пособников русского терроризма имеет коллективный Запад.

Беспринципный альянс на крови

За 10 месяцев войны в Украине регулярная армия рф на глазах всего мира разрушила миф о могуществе российских войск и потеряла контроль над значительной частью территорий, захваченных с 24 февраля 2022 года. Избрав тактику террора гражданского населения, военное руководство россии не жалело снарядов на обстрелы наших городов и критической инфраструктуры, однако это не спасло захватчиков от поражений на поле боя и не заставило украинские власти сесть за стол переговоров с террористами.

На фоне военных провалов владимир путин решил сделать ставку на частную армию Евгения Пригожина. На сегодня именно ЧВК "Вагнер" является движущей силой в наступлении в направлении Бахмута. По словам Джона Кирби, на финансирование 50 тысяч наемников кремль тратит более 100 млн. долларов в месяц. Кроме того, чтобы обеспечить армию Пригожина необходимым вооружением, путину пришлось обращаться за помощью в Северную Корею.

Стоит отметить, что ранее японская газета Токио Симбун сообщила об отправке из Северной Кореи в россию железнодорожного груза с боеприпасами, включая артиллерийскую амуницию.

"Сегодня мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первую поставку оружия для ЧВК "Вагнер", которая рассчиталась за это вооружение. Поставки были отправлены в россию в прошлом месяце. По нашей оценке, количество вооружений, переданных "Вагнеру", не способно изменить динамику боевых действий в Украине. Но мы, конечно, обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования", — заявил Кирби.

Данную информацию также подтвердили в Европе. Британский министр иностранных дел Джеймс Клэверли сообщил, что Лондон "поддерживает оценки США".

В свою очередь, в министерстве иностранных дел КНДР заявили, что информация о поставках россии оружия – фейк, пишет "Reuters".

"Ошибочное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала боеприпасы россии, является самым абсурдным сообщением, которое не стоит каких-либо комментариев или толкований", — заявили в министерстве и добавили, что придерживаются своей позиции по "вооруженному соглашению между КНДР и РФ, которого никогда не было".

Высшее политическое руководство россии пока воздерживается от комментариев на эту тему, а сам Пригожин назвал заявление американского чиновника "сплетнями и домыслами".

"К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в российскую федерацию. И таких попыток даже не предпринималось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы", — говорится в заявлении владельца ЧВК "Вагнер".

Доверять словам представителей террористических режимов не стоит, считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов. После первых поставок в россию БПЛА Shahed в конце лета Тегеран также отвергал любые обвинения в сделке с кремлем, а уже в ноябре иранский МИД признал передачу россии "небольшого количества беспилотников за несколько месяцев до войны". Вероятно, той же стратегии будет придерживаться и Северная Корея.

"В российской армии начался дефицит боеприпасов. Производство не может справиться с теми объемами, которые необходимы оккупантам, а запасы на складах оказались не такими уж бездонными. Поэтому кремль, вероятно, и обратился в КНДР. В Северной Корее на хранении не так много вооружения", но она имеет двух поставщиков в оборонном секторе — рф и Китай. Если россия сама просит вооружения у КНДР, это является поводом обратить внимание наших международных партнеров и их разведок на действия Китая. Северная Корея в данном случае может служить только "прокладкой" для передачи комплектующих и боеприпасов советского образца из Китая в рф", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Олега Жданова, Иран и КНДР – не единственные, кто может согласиться спонсировать военные преступления россии в Украине. Потенциальными донорами по вооружению для россии могут стать Грузия, Армения и Талибан.

"Правительство Грузии ведет явно пророссийскую политику, не уделяя внимания развитию отношений с ЕС. В Армении нет работающего оборонного комплекса, однако на хранении остаются доставшиеся ей во времена СССР запасы вооружения и оружие, которое ранее предоставляла россия. Кроме того, не следует забывать, что у Армении есть общая граница с Ираном, которая уже сотрудничает с рф.С Талибаном у россии были договоренности по кредитованию и финансовой помощи, что может стать фундаментом для заключения соглашения о военном партнерстве. Поставки вооружения в рф могут осуществляться через Иран, Армению, Грузию, или Каспийским морем", — объясняет полковник.

Реакция мира и последствия для пособников диктатора

Информация о передаче россии вооружения со стороны КНДР вызвала волну возмущения международного сообщества. Мировые лидеры сделали ряд заявлений по поводу недопустимости спонсирования российской агрессии в Украине.

Так, представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что действия КНДР нарушают ряд резолюций Совбеза ООН. В этой связи США вместе с союзниками и партнерами будут инициировать обсуждение данной ситуации на международном уровне.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что обращение президента путина за помощью к Северной Корее свидетельствует об отчаянии и изоляции россии. Также чиновник отметил, что будет работать над тем, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны россии в Украине.

Глава МИД Канады Мелани Жоли также осудила соучастие КНДР в войне владимира путина против Украины, сообщает "Укринформ".

"Незаконное вторжение путина в Украину провалилось и российский режим стал мировым изгнанником. Заключение соглашения с жестокой диктатурой Северной Кореи свидетельствует лишь о растущей изоляции россии на мировой арене и плачевном состоянии ее военной машины", — отметила министр.

Также она напомнила, что Канада уже ввела строгие санкции в отношении руководства ЧВК "Вагнер" и режима Северной Кореи. По словам Жоли, канадское правительство продолжит работать с международными партнерами по решению этих проблем и будет реагировать, если поставки вооружения продолжатся.

"Вместе мы убедимся, что северокорейский и российский режимы предстанут перед суровыми последствиями за нарушение ими прав человека и международного права", — подчеркнула чиновник.

Между тем, в украинском правительстве теряют веру в эффективность санкционного давления на террористические режимы и призывают международных партнеров действовать более решительно. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Иран демонстративно унижает институт "международных санкций", планируя увеличить объемы поставок оружия в россию.

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производств и аресты поставщиков", — написал представитель ОП в своем Twitter.

Несмотря на то, что на сегодняшний день введенные санкции не способны остановить войну в Украине и сделать невозможным поддержку путинской агрессии со стороны других диктаторов, говорить об их полной бессмысленности не приходится. По словам политолога, эксперта аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрия Левуся, украинскому правительству и дипломатии необходимо придерживаться риторики по усилению ограничений против режимов, поддерживающих россию вооружением.

"Повлиять на КНДР экономически будет сложнее, чем на Иран, ведь это достаточно закрытое государство. Несмотря на это, стоит отметить, что правительства обеих стран пытаются опровергнуть информацию о поставках вооружения и всячески дистанцируются от россии. Это свидетельствует о том, что москва стала слишком токсичной даже для террористических режимов, которые не хотят подвергаться санкционному давлению", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, радикальное решение проблемы с поставками вооружения в россию, предложенное Михаилом Подоляком, также могло бы иметь место. По крайней мере, в случае с Ираном это вполне реально, считает Дмитрий Левусь, ведь Израиль уже наносил удары по этой территории и проводил там военные спецоперации.

"При наличии высокотехнологичного оружия ничего невозможного в этом нет. С Северной Кореей ситуация действительно сложнее — в последний раз она подвергалась атакам со стороны Южной Кореи в 70-х годах. Однако основная проблема заключается в том, что Украина пока не может сделать это с технической точки зрения, а США и Израиль, которым это по силам, пойдут на такой шаг только в том случае, если будут уверены, что уровень угрозы достаточно высок для такой реакции. Будем откровенны, шансов на это немного", — отмечает эксперт.

В настоящее время Украина может использовать ситуацию с поставками оружия в рф как поле для аргументации необходимости предоставления нам высокоэффективного и высокоточного оружия со стороны западных партнеров. Потенциальный успех такой кампании подтверждается опытом Украины в получении ЗРК Patriot на фоне российского террора нашей критической инфраструктуры с помощью иранских беспилотников.