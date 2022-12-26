Новая "бавовна" в российском Энгельсе: на военном аэродроме раздались взрывы (видео)

Всего прозвучало два взрыва, а затем завыла сирена

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе, где в начале месяца была успешно проведена операция по "денацификации" путинских самолетов-стервятников Ту-95, Ту-160 и т.д., наносивших удары по Украине, прогремели два взрыва. А также сработала система оповещения.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

"Два взрыва в районе аэродрома. Первый слабее, второй гораздо сильнее", — пишут в соцсетях.

Кроме того, по словам очевидцев, к месту взрыва выехали кареты скорой помощи и подразделения МЧС РФ. Официальных подтверждений о взрывах на данный момент нет.

Ранее "Телеграф" писал о взрывах на аэродроме в пока еще российском Курске.