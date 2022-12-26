Осталось ракет на 5 ударов: эксперт оценил возможности рф устроить в Украине полный блэкаут

Вероятность тотального блекаута не равна нулю, однако является очень низкой

Даже выпустив по Украине все свои ракеты одновременно – к примеру, под Новый год, рф не сможет оставить страну без света.

Об этом "24 каналу" заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

"Всю страну "выключить" у них не получится. Даже если все ракеты выпустят, а у них осталось по меньшей мере на 5 массированных ракетных ударов, то все равно ничего не получится", – отметил Рябцев, ссылаясь на данные украинской разведки.

По его словам, в случае дальнейших массированных ракетных ударов в Украине действительно могут ввести экстренные отключения, чтобы сохранить целостность энергосистемы.

"Есть и несколько хуже варианты. К примеру, можно потерять целостность на время. (…) Конечно, вероятность тотального блекаута не равна нулю. Однако она действительно низкая. Ведь энергетики имеют четкий план и понимание, что нужно делать в случае массированных" ракетных обстрелов", – заметил Рябцев.

По его словам, в течение 24 часов во всех регионах Украины могут возобновить энергоснабжение после любого удара. Однако речь не идет о регионах, расположенных непосредственно у линии фронта. Так, сейчас в Харьковской области есть три района, которые находятся без электроэнергии еще с февраля 2022-го.

Напомним, что по мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, у врага есть 460-500 крылатых ракет всех типов.