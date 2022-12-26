Война — день 306: россияне замедлились у Бахмута, а ВСУ давят на Луганщине

Оперативно о главном 26 декабря

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 306 дней. После серии контратак ВСУ оккупанты замедлили темпы наступления на Бахмут, хотя они продолжили совершать контратаки в Харьковской и Луганской областях. Тем не менее для россиян на Луганщине дела обстоят не самым лучшим образом, поскольку ВСУ одержали там важное преимущество. Вместе с тем эксперты отмечают, что большие потери среди боевой техники и личного состава снижает перекос в военной мощи Украины и россии, постепенно снижая способность оккупантов совершать наступления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети начала появляться информация об успехах ВСУ на Луганском направлении, официальные лица информацию не комментировали, а глава Офиса президента Андрей Ермак призвал сохранять терпение.

С данными за 23 декабря можно ознакомиться в трансляции: "Война день 303: ВСУ бьют по тылам и отражают атаки оккупантов".

О происходившем 24 декабря можно узнать в материале: Война — день 304: враг несет потери и усиливает репрессии на временно оккупированных территориях

Информация за 25 декабря доступна в сводке: Война — день 305: россияне массово гибнут под Бахмутом и готовят новый ракетный удар