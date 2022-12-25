Разрыв всё меньше: эксперт сравнил военную мощь Украины и россии

россия является основным "поставщиком" тяжелого вооружения в Украину

Разрыв в военной мощи между Украиной и россией постепенно сокращается. В то время как наша страна получает помощь от союзников, россия несет большие потери в технике и живой силе и продолжает "поставлять" трофеи нашей армии.

В своем микроблоге Twitter военный аналитик Владимир Даценко опубликовал новую инфографику, в которой он, опираясь на информацию из открытых источников, сравнил военную мощь Украины и россии по состоянию на декабрь.

Инфографика. Владими Даценко

По его словам, россия в третий раз изменила свою тактику в войне против Украины. Ранее оккупанты делали ставку на тяжелую бронетехнику и стремительные прорывы. А сейчас захватчики используют для атак группы бронетехники и пехоты.

Инфографика. Владими Даценко

Даценко отметил, что Украина сейчас использует в наступлении гораздо больше бронетехники. Отсутствие достаточного количества танков вынуждает использовать более легкую технику, но это гораздо эффективнее, чем атака силами только пехоты.

"россия является основным "поставщиком" тяжелого вооружения в Украину (по крайней мере, танков и бронетехники)", — отметил Даценко.

В инфографике отмечается, что российских танков Украина "получила" больше, нежели остальных. В целом их сейчас у наших военных 386. А артиллерийских систем у ВСУ благодаря российскому "ленд-лизу" 167.

Инфографика. Владими Даценко

Аналитик также подчеркнул, что у россии заканчиваются более дефицитные дальнобойные снаряды, рассчитанные на дальность более 20 км. Вероятно, сейчас Украина доминирует на дистанциях 20-80 км. Но поставки 155-мм снарядов и GMLRS ограничены. А нашей стране нужны дальнобойные системы и снаряды, чтобы разрушить логистику русских.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина получила чуть более десятка немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.