ВСУ под Бахмутом “засветили” тайную помощь США – что это за оружие? (видео)

Одно из преимуществ оружия — универсальность

В ходе ожесточенных боев под Бахмутом ВСУ все чаще используют новые виды оружия, при этом бывает, что официальная информация об их передаче ранее не звучала. Так случилось с легкими бронеавтомобилями BATT UMG, которые были замечены на этом участке фронта.

Первым об этом в своем Twitter сообщил историк, специализирующейся на российско-украинской войне, с ником Praise The Steph. В ходе уличных боев в Бахмуте он идентифицировал бронеавтомобиль, на котором передвигались украинские бойцы.

Надо сказать, что BATT UMG является военной переделкой гражданского авто на базе легкового автомобиля Ford, что, по словам разработчиков, делает его ремонт доступным и быстрым. В зависимости от задачи, его можно превратить в санитарный или военный транспорт, передвижной командный пункт, разведывательную машину либо патрульный броневик.

Благодаря широкой базе, броневик устойчив на дороге и бездорожье. Он может преодолевать водные преграды глубиной до 0,8 метра, вертикальные преграды высотой до 0,4 м и развивать максимальную скорость до 100 км/ч.

BATT UMG

По желанию заказчика, автомобиль может быть оборудован броней различного стандарта, полностью защищающей экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия.

Ранее СМИ сообщали, что некая страна из Восточной Европы еще летом заказала 100 бронеавтомобилей за 23 миллиона долларов.

Новый бронеавтомобиль стал хорошим дополнением к полученным новейшим боеприпасам к РСЗО Химарс.