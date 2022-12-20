Заменит HIMARS? Под Бахмутом ВСУ испытали новое вооружение

Оружие которое ждали несколько месяцев применили в боевой обстановке

В ходе ожесточенных боев под Бахмутом ВСУ постоянно применяют новые виды западного вооружения, например, новые ракеты М30А1 для РСЗО HIMARS. Однако на днях украинские военные применили еще одну новинку, похожую на данную ракету, но более дешевую и массовую – артиллерийский снаряд двойного назначения DPICM.

О применении нового снаряда стало известно из видео в YouTube, при этом где рассказывается, что DPICM был впервые применен в реальных боевых действиях и показал сверхвысокую эффективность.

DPICM – это модифицированный артиллерийский снаряд калибра 105 или 155 мм стандарта НАТО, начиненный суббоеприпасами в виде дротиков или стальных шариков для борьбы с пехотой или кумулятивными боеприпасами против бронетехники врага, то есть двойного назначения. Число этих боеприпасов в зависимости от калибра снаряда может колебаться от 20 до 60-70 единиц.

Принцип работы снаряда заключается в его взрыве над полем боя и удара этими боеприпасами по позициям противника сверху, что делает невозможным укрытие от них даже в окопах.

DPICM

"Если правильно все сделать — выкашивает пехоту, да что пехоту — все живое, вплоть до комаров, в радиусе 200-300 метров. Против больших масс пехоты — почти идеальное средство поражения. Это лучше, чем снаряды для "Хаймарсов", которые поставили раньше. Но они дорогие — а эти дешевле, проще применять, и ствольная артиллерия гораздо многочисленнее и мобильнее. Для украинской пехоты это должно сильно облегчить жизнь", — пишет в своем Telegram-канале военный журналист Сергей Ауслендер.

Схожие по действию боеприпасы, кроме РСЗО M142 HIMARS, имеют 120-мм самоходные минометы Panzermörser. Их осколочно-фугасные мины с радиолокационным неконтактным взрывателем подрывают на высоте примерно 3-5 метров от земли, после чего они тоже сверху поражают противника осколками, так что даже траншеи не спасают от удара мин.

Подобный вид боеприпасов ранее Украина ждала от США несколько месяцев.