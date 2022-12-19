Миномет сродни HIMARS: как работает орудие, чьи боеприпасы похожи на РСЗО

Новый мимомет может заменить HIMARS на ближних дистанциях благодаря уникальным минам

На днях ВСУ показали работу 120-мм самоходного миномета Panzermörser – комбинации американского бронетранспортера M113A2 и 120-мм финской мортиры Tampella, способной бить на расстояние до 7,2 км.

Как выяснил "Телеграф", хотя сам образец весьма старый и использует вооружение образца 60-70-х годов, он обладает весьма важным преимуществом, который делает его похожей на сверхэффективную РСЗО М142 HIMARS.

Так, в номенклатуру мин к Panzermörser входят несколько видов боеприпасов:

обычный осколочно-фугасный с контактным взрывателем, взрывающийся при попадании в землю или преграду;

осветительный, который может осветить ночью до 1 км пространства;

дымовые мины для создания дымовых завес;

учебные.

Но главной особенностью миномета, роднящим его с HIMARS, являются осколочно-фугасные боеприпасы с радиолокационным неконтактным взрывателем. Суть их действия заключается во взрыве примерно на высоте 3-5 метров от земли и последующем ударе осколками сверху по залегшим и окопавшимся солдатам противника. Так что даже траншеи не спасают от удара мин.

Этот боеприпас очень похож на ракету М30А1 для колесных установок M142 HIMARS или гусеничных M270 MLRS, которая тоже взрывается в воздухе и поражает врага 182 000 вольфрамовых шариков, делая бесполезными окопы. Правда, дальность использования ракет американскоих РСЗО куда выше – 92 км.

Как раз сейчас ВСУ успешно используют ракеты М30А1 против оккупантов под Бахмутом.