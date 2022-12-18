Украинские военные применяют самоходные минометы на базе БТР: чем они интересны (видео)

Дальность стрельбы на почти 6500 метров

Украинские военные успешно используют в борьбе против российских захватчиков оружие, переданное партнерами. Среди прочего — 120-мм самоходные минометы Panzermörser, которые передала Украине Литва в октябре. В поставке было 10 штук.

Как сообщает "Defense Express", финский миномет Tampella, установленный на технике может дострелить на расстояние до 6,5 км. Минометы установлены на базе бронетранспортера М113.

Экипаж составляет 5 человек. Операционная дальность БТР-основы 320 км. Скорость — 64 км/час. Минимальная скорострельность — 5 мин в час. В боекомплекте — 60 мин. Опубликовано первое видео применения Panzermörser.

Основная задача миномета — огонь по незащищенным или легкобронированным целям. В пехотных подразделениях обеспечивает огневую поддержку.

Ранее "Телеграф" рассказывал про самодельную гибридную САУ украинских войск — на базе "Рапиры" и МТ-ЛБ создали эффективную боевую машину. Также в Украине используются тяжелые французские минометы 120мм, их использование впервые зафиксировали в начале декабря.