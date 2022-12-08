В Украине заметили тяжелые французские минометы: в чем их особенность (фото, видео)

Французский миномет лучше советского аналога того же калибра

Украина получает множество разнообразного оружия от союзников. Среди них замечают достаточное интересные экземпляры. Например, французский тяжелый миномет 120-мм MO-120-RT.

Фотографии использования опубликовали в Ukraine Weapons Tracker. Отмечается, что миномет был замечен впервые. Он особенный тем, что способен поражать цель на расстояние до 13 км.

Калибр такого миномета 120 мм, используются стандартные снаряды НАТО. Также есть и специально разработанные для него снаряды. Если используется обычная фугасная мина, дальность стрельбы 8,14 км, а в случае использования активно-реактивной мины — 13 км. Можно с ним использовать мины с бронебойными боеголовками и осветительные снаряды. Скорость стрельбы 15-20 выстрелов в минуту.

Огонь из миномета MO-120-RT

Использование миномета MO-120-RT

Благодаря конструкции ствола со специальными ребрами для теплоотведения может использоваться для беспрерывного огня в течение длительного времени. В сравнении с советским аналогом минометом 2Б11 более далекобойный. У советского максимальная дальность всего 9 км, а эффективная чуть более 7 км. Чья именно поставка минометов MO-120-RT изображена на фото не указанно, но по предположению экспертов — итальянская. Минометы производят по лицензии как в Италии, так и в Германии, Нидерландах, Бельгии, Бразилии, Турции и США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине передают чаще всего советское вооружение. Это связано с тем, что у украинских вооруженных сил есть опыт обращения с ним.