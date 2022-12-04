Популярны и эффективны: как ВСУ помогают немецкие пулеметы MG-3 (фото, видео)

Этот вид оружия специально был разработан под стандарты НАТО, которые используют патроны размером 7,62 мм

Германия в последнее время все активнее оказывает Украине военную помощь, увеличивая количество поставок и расширяя перечень оружия, которое те включают. В последний анонсированный список поставок включены и легендарные пулеметы Maschinengewehr 3 (сокращенно — MG-3). Это вооружение является модификацией немецкого пулемета MG-42 времен Второй мировой, который был улучшен в соответствии с армейскими потребностями НАТО.

Детальнее о возможностях, характеристиках и принципе работы таких пулеметов рассказывает "УНИАН". Стоит отметить, что MG-3, разработанный компанией Rheinmetall, считается одним из наиболее популярных и действенных видов оружия в своей нише. Более миллиона пулеметов данной марки сейчас находятся по всему миру, его держат на вооружении около 50 армий разных стран.

Что известно о Maschinengewehr 3

MG-3 по типу оружия относят к единым пулеметам. Такое стрелковое вооружение можно использовать как на специальной сошке (подставке), так и при установлении на танки, броневики и другие боевые автомобили. Помимо этого пулемет расчитан на работу с оружейным станком (еще одной опорой для стрелка).

В работе Maschinengewehr 3 используется автоматика с коротким ходом ствола и жестким запиранием с помощью пары роликов в боевой личинке. Режим огня в данном пулемете автоматический и непрерывный. Отмечается, что скорость стрельбы в нем невероятно высокая — он может выпустить от 1000 до 1200 боеприпасов за минуту. Если же заменить затвор на более тяжелый, то MG-3 удастся "замедлить" — до 800-950 выстрелов/минута.

Такими являются основные характеристики пулемета. Однако на практике военные зачастую используют ленты патронов, которые намного короче — около 250 единиц. Поэтому стрельба из MG-3 зачастую ведется короткими очередями по 12-13 секунд. При этом стрелку стоит следить за тем, чтобы ствол не деформировался от перегрева, который появляется от регулярной стрельбы. Разработчики продумали этот момент, сделав ствол пулемета сменным. К каждой из единиц оружия изначально прилагается несколько дополнительных стволов.

Если использовать специальный станок Feldlafette, то Maschinengewehr 3 превращается в более смертоносное оружие. Дальность стрельбы увеличивается, а наличие четырехкратного прицела позволяет стрелку находиться, к примеру, в окопе, но при этом продолжать огонь.

Стрельба из MG-3

Весит такой пулемет немного-немало — 11,5 кг. В длину оружие достигает 1225 мм. Он способен поражать цель, которая расположена на расстоянии до 1,2 км (при использовании станка — 1,6 км). Расчетная скорость стрельбы — 820 м/с.

Отметим, что в последнем анонсированном пакете помощи для ВСУ в Берлине пообещали передать 24 подобных пулемета, которые можно установить на военную технику. Таким образом общее количество единиц MG-3, презентованных немцами украинской армии, увеличится до 30.

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