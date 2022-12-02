Не стреляют, но незаменимы на фронте: чем полезны для ВСУ немецкие Oshkosh M1070

В кабине транспортного средства можно перевозить до шести человек с водителем

Западные союзники продолжают поставлять украинским защитникам необходимую военную технику. Среди недавних анонсов от партнеров — 10 немецких боевых транспортеров Oshkosh M1070. Изначально они предназначались для перевозки танков Abrams, но сейчас список их задач значительно расширился.

"Телеграф" со ссылкой на открытые источники расскажет, в чем важность этой техники, назовет ее основные характеристики и возможности.

Тягач Oshkosh M1070 изначально разрабатывался для нужд американской армии. Впоследствии были созданы и другие конфигурации, часть которых позже была продана согласно иностранных контрактов. Некоторые из подвидов Oshkosh даже используются в Европе как важная часть дорожного движения, работая с другими прицепами.

Oshkosh способен проехать практически везде

На фронте же весьма важна модель M1070. Кроме основной функции — транспортировки тяжелой техники, в том числе танков, этот тягач моно использовать для эвакуации и разворачивания самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров, бронебульдозеров и другой техники. По сути, такой автомобиль помогает военным быть более мобильными в полевых условиях.

Впервые подобная техника появилась на свет в 1992 году. Выпускают ее до сих пор, регулярно улучшая внутреннюю начинку и мощность. В целом же наполнение Oshkosh M1070 весьма обычное. Такой транспортер имеет полностью закрытую кабину, в которую помещается до шести человек — водитель, один член экипажа и четыре пассажира.

Без груза сам тягач весит от 18,5 до 20,6 тонн. Максимальная масса техники способна превышать 108 тонн. Оригинальная модель транспортера обычно оснащена 10,06-литровым дизельным двигателем Detroit Diesel 8V-92TA. Он способен развивать до 500 конских сил при 2100 оборотах в минуту. Также машина имеет пятиступенчатую автоматическую коробку передач Allison CLT-754, что дополняется двухскоростной раздающей коробкой Oshkosh 55000.

Так транспортер везет технику к месту назначения

В длину различные модификации Oshkosh M1070 могут достигать от 9 до 9,6 м, в ширину — почти 2,6 м. Он имеет броню, в которую входит 796 дополнительных комплектов защиты, разработанных компанией BAE Systems.

Обычно с такими автомобилями используется специальный прицеп M1000, который имеет 40 колес. Это позволяет минимизировать давление на поверхность, по которой тягач двигается, и уменьшает возможность загрузнуть — что на фронте весьма важно.

Отметим, что первые модели Oshkosh M1070 для Украины не были переданы западными партнерами. Их для ВСУ закупили волонтеры ГО "Справа громад", благодаря договоренности которых первая партия транспортеров прибыла в Киев в начале октября.

Как выглядит эта машина вблизи и на что способна, можно узнать в видео ниже:

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