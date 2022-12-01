Подводные убийцы: чем интересны вертолёты-амфибии, которые Британия передает Украине

Боевой вертолет предназначен на поиски, обнаружение и дальнейшее уничтожение подводных лодок противника

Украина продолжает получать военную помощь от союзников. Британия вскоре намерена передать Украине вертолеты-амфибии Sea King в рамках нового пакета помощи. Они значительно помогут ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

На странице Министерства обороны Британии в социальной сети Twitter появилась информация о том, что Королевский флот уже провел обучение на боевых вертолётах для десяти экипажей Вооруженных сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности.

Sea King. Скриншот видео

Sea King разработан американской компанией Sikorsky. Ранее эти боевые вертолёты использовались Королевскими военно-воздушными силами и Королевским флотом, в качестве "убийцы подводных лодок". В 2018 году вертолёты-амфибии были выведены из эксплуатации британскими вооруженными силами.

"Морской король" предназначен на поиски, обнаружение и дальнейшее уничтожение подводных лодок противника.

Характеристики

Длина: 17,02 м;

Высота: 5,13 м;

Вес пустого вертолета: 6 373 кг;

Экипаж: 2-4 человека;

Максимальный взлетный вес: 9 707 кг;

Электростанция: два турбоваловых двигателя Rolls-Royce;

Скорость: 207 км/ч;

Дальность: 1 230 км;

Скорость подъема: 10,3 м/с.

Существует множество модификаций вертолета-амфибии. На данный момент остается неизвестным, какие именно Sea King получит Укриана в рамках военной помощи Британии.

Напомним, что ранее Великобритания передала Украине партию ракет Brimstone 2. Эти высокоточные многоцелевые ракеты "используются в Украине против российской бронетехники с мая 2022 года.