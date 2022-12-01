Укр

Подводные убийцы: чем интересны вертолёты-амфибии, которые Британия передает Украине

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Sea King Новость обновлена 01 декабря 2022, 09:57
Sea King. Фото Скриншот видео

Боевой вертолет предназначен на поиски, обнаружение и дальнейшее уничтожение подводных лодок противника

Украина продолжает получать военную помощь от союзников. Британия вскоре намерена передать Украине вертолеты-амфибии Sea King в рамках нового пакета помощи. Они значительно помогут ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

На странице Министерства обороны Британии в социальной сети Twitter появилась информация о том, что Королевский флот уже провел обучение на боевых вертолётах для десяти экипажей Вооруженных сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности.

Sea King, вертолет-амфибия
Sea King. Скриншот видео

Sea King разработан американской компанией Sikorsky. Ранее эти боевые вертолёты использовались Королевскими военно-воздушными силами и Королевским флотом, в качестве "убийцы подводных лодок". В 2018 году вертолёты-амфибии были выведены из эксплуатации британскими вооруженными силами.

"Морской король" предназначен на поиски, обнаружение и дальнейшее уничтожение подводных лодок противника.

Характеристики

  • Длина: 17,02 м;
  • Высота: 5,13 м;
  • Вес пустого вертолета: 6 373 кг;
  • Экипаж: 2-4 человека;
  • Максимальный взлетный вес: 9 707 кг;
  • Электростанция: два турбоваловых двигателя Rolls-Royce;
  • Скорость: 207 км/ч;
  • Дальность: 1 230 км;
  • Скорость подъема: 10,3 м/с.

Существует множество модификаций вертолета-амфибии. На данный момент остается неизвестным, какие именно Sea King получит Укриана в рамках военной помощи Британии.

Напомним, что ранее Великобритания передала Украине партию ракет Brimstone 2. Эти высокоточные многоцелевые ракеты "используются в Украине против российской бронетехники с мая 2022 года.

Теги:
#Украина #Великобритания #Оружие #Военная помощь #Sea King