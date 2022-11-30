В рф на них объявлена охота: Украине передадут боевых эстонских роботов THeMIS (фото)

Первую партию поставят в Украину до конца 2022 года

Украина получит очередную военную помощь от Германии. Вскоре на нужды ВСУ будут переданы беспилотные наземные машины THeMIS.

Немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписала контракт с ведущим европейским разработчиком робототехники и автономных систем Milrem Robotics на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS. Об этом сообщили на странице компании Milrem Robotics.

Отмечается, что первая партия в количестве семи дронов будет поставлена в Украину до конца 2022 года, а вторая партия — во втором квартале 2023 года. В компании добавили, что первая партия будет рассчитана на эвакуацию раненых с поля боя, вторая — для разминирования.

"Эвакуация раненых и расчистка маршрута — это два трудоемких действия, которые требуют участия нескольких человек, находящихся под постоянной угрозой огня противника. Автоматизация этих задач с помощью беспилотных транспортных средств снижает эту опасность и позволяет большему количеству солдат оставаться в безопасной зоне или выполнять более важные задачи", — объяснили в компании.

THeMIS

THeMIS — это беспилотный наземный аппарат с открытой архитектурой, которая позволяет переоборудовать его для выполнения разных задач — разведка, разминирование, ведение боевых действий, а также транспортировка. Боевые дроны могут быть оснащены легкими или крупнокалиберными пулеметами, 40-мм гранатометами, 30-мм автопушками и противотанковыми ракетными системами.

Характеристики

Дата выпуска — 2015 год;

Вес — 1 630 кг;

Длина — 240 см;

Высота — 115 см;

Двигатель — гибридный дизельно-электрический;

Нагрузка — 750 кг (номинальная) / 1200 кг (макс.);

Скорость — 20 км/ч.

Стоит отметить, что осенью 2022 года в россии объявили вознаграждение в размере одного миллиона рублей военным, которыс удастся захватить в Украине инновационного эстонского робота THeMIS.

Напомним, ранее Украина получила военную помощь от Литвы. Украинским военным передали сдвоенные пусковые установки Dual Mount Stinger (DMS) вместе с "классическими" переносными вариантами Stinger.