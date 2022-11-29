Ад для вражеских беспилотников: ВСУ показали, как используют интересное оружие из Литвы (фото, видео)

DMS обеспечивает возможность противовоздушной обороны по фиксированной наземной позиции или на транспортном средстве

За некоторое время до начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, наша страна получила от Литвы сдвоенные пусковые установки Dual Mount Stinger (DMS) вместе с "классическими" переносными вариантами Stinger.

DMS — это разработка компании Hughes Missile Systems Company. Представляет собой пусковую платформу для ЗРК Stinger. Данная система дает возможность совершения противовоздушной обороны с фиксированной наземной позицией. Об этом сообщает издание "Милитарный".

Зенитный ракетный комплекс Stinger на опорной двухзарядной пусковой установке Dual Mount Stinger (DMS) ВСУ. Фото: Сайт Президента

Система DMS включает в себя собственную систему электроснабжения и прицельные устройства. Пусковая установка имеет средства для приема контрольных данных по каналу передачи данных противовоздушной обороны.

Украинские военные успешно используют на поле боя ПЗРК FIM-92 Stinger Dual Mount Stinger. В Сети было опубликовано видео, на котором защитник для поражения вражеской воздушной цели применили сдвоенную пусковую установку.

На видео зафиксировано, как военный совершил пуск ракеты по воздушному объекту в небе, который, вероятно, являлся разведывательным беспилотником российских оккупантов, пытавшийся на одном из участков фронта выявить позиции наших военнослужащих.

Напомним, что Великобритания передала Украине современные ракеты Brimstone 2. Их наши военные используют против российской бронетехники с мая 2022 года.