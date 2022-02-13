Литва передала Украине "убийц" российской авиации: детали

Кроме помощи из Литвы, в Украину прибыли два самолета из США.

В Украину прибыла партия переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger из Литвы.

Об этом сообщил в своем Твиттер министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украинско-литовские отношения очень близки и длятся уже много веков. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", — написал он.

Кроме того, он сообщил, что в Украину также приземлились еще два самолета из США, которые привезли еще 180 тонн боеприпасов для нужд Вооруженных сил.

В целом из США уже прибыло 17 самолетов, которые привезли 1,5 тысячи тонн военной помощи.

Как известно, установки "Стингер" (FIM-92) являются хорошо известным и проверенным на полях сражений оружием, которое предназначено для поражения низколетящих воздушных целей. На вооружение армии США оно поступило еще в 1981 году и с тех пор их выпустили более 70 тысяч штук. Кроме того, существуют вариации комплекса для применения против небронированных наземных или надводных целей.

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Как сообщалось ранее, в настоящее время Россия держит возле границы Украины от 80 до 151 тысячи военнослужащих, что на Западе было оценено как подготовка к началу вторжения. Несмотря на это эксперты считают, что сейчас такое развитие событий выглядит маловероятным.