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Литва передала Україні "вбивць" російської авіації: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Партія "Стінгерів" вже прибула Новина оновлена 13 лютого 2022, 18:40
Партія "Стінгерів" вже прибула

Крім допомоги з Литви, в Україну прибули два літаки із США.

В Україну прибула партія переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger із Литви.

Про це повідомив у своєму Твітері міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Українсько-литовські відносини дуже близькі та тривають уже багато століть. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного", — написав він.

Крім того, він повідомив, що в Україну також приземлилося ще два літаки зі США, які привезли ще 180 тонн боєприпасів для потреб Збройних сил.

Загалом із США вже прибуло 17 літаків, які привезли 1,5 тисяч тонн військової допомоги.

Як відомо, установки "Стінгер" (FIM-92) є добре відомим і перевіреним на полях битв зброєю, яка призначена для ураження повітряних цілей, що низько летять. На озброєння армії США воно надійшло ще 1981 року і з того часу їх випустили понад 70 тисяч штук. Крім того, існують варіації комплексу для застосування проти неброньованих наземних чи надводних цілей.

Як повідомлялося раніше, зараз Росія тримає біля кордону України від 80 до 151 тисячі військовослужбовців, що на Заході було оцінено як підготовка до початку вторгнення. Попри це, експерти вважають, що зараз такий розвиток подій виглядає малоймовірним.

Теги:
#Україна #США #Міноборони #Литва #Stinger #Олексій Резніков
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