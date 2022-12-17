Укр

Самодельная САУ: как из бронетранспортера и пушки сделали грозное оружие (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2135
Гибридная САУ - один из первых образцов Новость обновлена 17 декабря 2022, 09:53
Гибридная САУ - один из первых образцов. Фото Ukraine Weapon Treacker

На фронте есть несколько самодельных установок

Украинские военные на поле боя используют немало техники, которая собрана на основе других видов вооружений. Так, гибридная САУ МТ-ЛБ-12 это производная от гусеничного бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ и 100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира".

Видео использования такого вида вооружений под Бахмутом публикует Ukraine Weapons Tracker. Как отмечают эксперты, в сравнении с орудиями по отдельности, вместе у них лучше показатели углов возвышения и мобильности.

Такую машину показали в сентябре 2022 года. Первый вариант был сделан в подразделении "Кракен" в августе, но он имел ряд недостатков. Пробовали разные варианты сочетания МТ-ЛБ и пушки. Дальнобойность выстрелов "Рапиры" после изменений увеличилась на 2-3 км из-за изменения угла выстрела. В базовом варианте "Рапира" бьет максимально на 3000 — 8200 метров в зависимости от типа снаряда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина продолжает получать от союзников не только гуманитарную, но и военную помощь. Так, из США прибудут бронетранспортеры М117. Но украинские военные используют по максимуму все, что есть. Так, одна из крылатых ракеты была сбита из пулемета.

Теги:
#Украина #Оружие