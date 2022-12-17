Самодельная САУ: как из бронетранспортера и пушки сделали грозное оружие (видео)

На фронте есть несколько самодельных установок

Украинские военные на поле боя используют немало техники, которая собрана на основе других видов вооружений. Так, гибридная САУ МТ-ЛБ-12 это производная от гусеничного бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ и 100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира".

Видео использования такого вида вооружений под Бахмутом публикует Ukraine Weapons Tracker. Как отмечают эксперты, в сравнении с орудиями по отдельности, вместе у них лучше показатели углов возвышения и мобильности.

Такую машину показали в сентябре 2022 года. Первый вариант был сделан в подразделении "Кракен" в августе, но он имел ряд недостатков. Пробовали разные варианты сочетания МТ-ЛБ и пушки. Дальнобойность выстрелов "Рапиры" после изменений увеличилась на 2-3 км из-за изменения угла выстрела. В базовом варианте "Рапира" бьет максимально на 3000 — 8200 метров в зависимости от типа снаряда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина продолжает получать от союзников не только гуманитарную, но и военную помощь. Так, из США прибудут бронетранспортеры М117. Но украинские военные используют по максимуму все, что есть. Так, одна из крылатых ракеты была сбита из пулемета.