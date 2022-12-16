Невероятно, но факт: боец ТРо из пулемета сбил крылатую ракету врага

Крылатая ракета была сбита из оружия, разработанного более 50 лет назад

В пятницу, 16 декабря, в ходе массированного ракетного удара по энергоструктуре Украины оккупанты использовали весь свой арсенал, но и украинские бойцы нашли, чем ответить врагу. Так, одну из крылатых ракет бойцы территориальной обороны смогли сбить из пулемета.

Как сообщает сайт OBOZREVATEL, благодаря реакции молодого бойца, вовремя заметившего ракету, удалось дать точную очередь. Бойцы видели, как пули выбивали искры на корпусе летящего снаряда, после чего он упал.

"Почти невозможно, но это было сделано", — комментирует один из командиров подразделения ТРо.

Судя по видео, сбить ракету удалось из стандартного пулемета Калашникова модернизированного, образца 1969 года. По своим тактико-техническим характеристикам ПКМ фактически равен пулемету Калашникова, имеет калибр 7,62 мм, может прицельно стрелять на дальность до 1000 метров со скорострельностью до 650 выстрелов в минуту из лент или коробов от 100 до 250 патронов.

При этом сам ПКМ от обычного пулемета Калашникова отличается чуть меньшим весом – 7,5 кг против 9, и упрощенным гладким стволом вместо ребристого у ПК, для облегчения производства.

Любопытно, что ПКМ производят и в Украине под названием КМ-7,62. Он, отличается бОльшим удобством для стрелка и улучшенными прицельными приспособлениями.

А тем временем в россии надеются до конца года поставить на боевое дежурство две новые ядерные ракеты.