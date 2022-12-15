Напугать Запад. рф хочет до конца года поставить на дежурство две ядерных ракеты

В россии решили увеличить ставки в ядерном блефе

На фоне провалов российских оккупантов в борьбе с ВСУ, в кремле решили поднять дух сограждан и устроить очередную показуху. Там заявили, что до конца года на боевое дежурство якобы будут поставлены две ядерные ракеты – "Ярс" и "Сармат".

Хотя очередная ракета "Ярс", способная нести ядерные боеголовки, и была поставлена на боевое дежурство в шахтной пусковой установке в Калужской области, в ракетных войсках стратегического назначения вс рф нет ни одного полноценного соединения, полностью перевооруженного боевой техникой этого типа.

В россии хвастаются новым оружием

Чуть лучше "Тополя-М", но не более

Как всегда, оккупанты хотят представить свою ракету новинкой в сфере вооружения, хотя на деле "Ярс" — это очередная модификация "Тополя-М", создаваемого еще в СССР с конца 1980-х годов.

Стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью "Ярс" начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов. Первый испытательный полет ракеты состоялся в 2007-м, а принята на вооружение она была в 2009-м.

Любопытно, что официально перевооружение этими ракетами началось еще в 2010 году, но и спустя 12 лет в вс рф фактически нет ни одной ракетной дивизии, полностью вооруженной ракетами этого типа. Очевидно поэтому в рф и решили устроить показательную загрузку еще одного "Ярса" в шахтную пусковую установку.

Что касается тактико-технических характеристик, то "Ярс" фактически ничем не отличается от своего родителя "Тополя-М": те же примерно 12 000 км заявленной дальности, отклонение от цели в пределах 150 метров. Разве что новая ракета мощнее "родителя", так как может нести сразу четыре ядерные боеголовки мощностью по 300-500 килотонн, против одной боеголовки в 1 метагонну у "Тополя", что позволяет "Ярсу" поразить до четырех целей, правда, нанеся им меньший ущерб.

"Сармат" — самая мощная в мире, но ничего нового

Ракета "Сармат", которую, по заявлениям рф, хотят поставить на боевое дежурство к концу 2022 года, может претендовать на звание самой мощной и тяжелой ядерной ракеты в мире. Так, при общем весе в 208 тонн, она может пролететь до 18 000 км и нанести удар 10 боеголовками общей мощностью порядка 8 Мт.

Ракета Сармат

Впрочем, несмотря на впечатляющие характеристики, на деле "Сармат" опять-таки является улучшенной версией еще советской ракеты Р-36М разработки 1970-х годов, созданной в КБ "Южное" в нынешнем городе Днепр.

Р-36М тоже имела стартовый вес порядка 208-211 тонн, могла нести до 10 боеголовок мощностью 8 Мт и даже больше. Правда, при этом уступала в дальности – порядка 11 000-16 000 км.

Надо сказать, что рф периодически пытается использовать урозы ядерным оружием в качестве аргумента для поддержания своих слабеющих позиций. Но эксперты считают: скорее всего, они так и останутся блефом.