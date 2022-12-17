Сносит пехоту на раз – в ВСУ показали применение новых ракет для HIMARS под Бахмутом

Новая ракета эффективно уничтожает оккупантов благодаря "начинке"

В ходе продолжающихся тяжелых боев под Бахмутом ВСУ активно применяют новые ракеты M30A1 для HIMARS, переданные ранее. Их ценность в том, что они прекрасно поражают живую силу противника, его небронированную или слабобронированную технику и легкие полевые укрепления.

Так, на Телеграмм-канале Мадяр, который ведет командир группы аэроразведки одного из подразделений ВСУ, был выложен момент разведки и последующего артиллерийского удара по позициям оккупантов.

Разведка а за ним удар

На видео можно четко заметить момент взрыва в воздухе, а потом прилеты на поверхности на площади в несколько сотен квадратных метров. Именно так работает боеприпас М30А1 для HIMARS.

Принцип работы ракеты состоит в разрыве над поверхностью боеприпаса со 182 000 вольфрамовых шариков, которые являются готовым поражающим элементом вместо классических осколков. Как утверждают эксперты, дальность поражения цели данной ракетой составляет до 92 км, а круговое вероятное отклонение — 7 метров.

Взрыв в воздухе с последующим осыпанием сверху вольфрамовыми шариками позволяет поразить противника даже в окопах, то есть нивелирует ценность этого укрытия. При нахождении на открытой местности взрыв М30А1 для пехоты является гарантированной смертью.

Впервые о наличии подобных ракет в ВСУ стало известно еще осенью, но надо сказать, что и куда более старое оружие прекрасно показывает себя в боях с оккупантами.