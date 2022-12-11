ВСУ затрофеили российский "Басурманин": как он выглядит и чем интересен для наших воинов (видео)

После проведения испытания наши военные смогут использовать трофейную технику против россиян

Украинским защитникам в очередной раз удалось "затрофеить" российскую военную технику. Воины 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали трофейную боевую машину БМП-1АМ "Басурманин", которая теперь будет работать против оккупантов.

Захваченная техника врага оказалась в идеальном состоянии. Перед тем, как "Басурманин" начнет бить по российским захватчикам, житомирские десантники провели испытания БМП. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

БМП-1АМ "Басурманин" — это модернизованная советская боевая машина пехоты БМП-1 с заменой башни на дистанционно управляемый боевой модуль от БТР-82А. Впервые ее продемонстрировали в 2018 году, а опробовал ее враг уже на украинской земле после начала полномасштабного вторжения.

Точной информации о том, сколько таких машин у противника, нет. Однако украинские военные отмечают, что их не так много, а потому такой трофей для ВСУ считается достаточно ценным.

Характеристики

Вооружение: пулемет 7,62 ПКТ, пушка 30-мм 2А72, ПТРК 9К115 "Метис" (только в выносном варианте), система дымовых гранат 902В "Облако".

Двигатель УТД-20С1 мощностью 300 л. с.

Радиостанция Р-168-25У-2.

Масса в снаряжённом состоянии — 14 200 кг.

Экипаж — 3 человека.

В десантном отделении помещаются 8 военнослужащих

Несмотря на модернизацию в боевой машине остались некоторые недостатки, в том числе низкая скорострельность и плотность стрельбы основного орудия, передает АрмияInform.

Напомним, что украинские военные затрофеили редкую технику оккупантов. В руки наших воинов попала машина командира батареи 1В14.