ВСУ затрофеили российский "Басурманин": как он выглядит и чем интересен для наших воинов (видео)
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После проведения испытания наши военные смогут использовать трофейную технику против россиян
Украинским защитникам в очередной раз удалось "затрофеить" российскую военную технику. Воины 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали трофейную боевую машину БМП-1АМ "Басурманин", которая теперь будет работать против оккупантов.
Захваченная техника врага оказалась в идеальном состоянии. Перед тем, как "Басурманин" начнет бить по российским захватчикам, житомирские десантники провели испытания БМП. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
БМП-1АМ "Басурманин" — это модернизованная советская боевая машина пехоты БМП-1 с заменой башни на дистанционно управляемый боевой модуль от БТР-82А. Впервые ее продемонстрировали в 2018 году, а опробовал ее враг уже на украинской земле после начала полномасштабного вторжения.
Точной информации о том, сколько таких машин у противника, нет. Однако украинские военные отмечают, что их не так много, а потому такой трофей для ВСУ считается достаточно ценным.
Характеристики
- Вооружение: пулемет 7,62 ПКТ, пушка 30-мм 2А72, ПТРК 9К115 "Метис" (только в выносном варианте), система дымовых гранат 902В "Облако".
- Двигатель УТД-20С1 мощностью 300 л. с.
- Радиостанция Р-168-25У-2.
- Масса в снаряжённом состоянии — 14 200 кг.
- Экипаж — 3 человека.
- В десантном отделении помещаются 8 военнослужащих
Несмотря на модернизацию в боевой машине остались некоторые недостатки, в том числе низкая скорострельность и плотность стрельбы основного орудия, передает АрмияInform.
Напомним, что украинские военные затрофеили редкую технику оккупантов. В руки наших воинов попала машина командира батареи 1В14.