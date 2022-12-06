ВСУ затрофеили один из новейших российских танков: как он выглядит (видео)

Теперь танк Т-90М "Прорыв" будет работать против российских захватчиков

Вооруженные силы Украины успешно продолжают трофеить военную технику российских оккупантов. На сей раз украинским военным удалось пополнить запасы своего вооружения российским танком Т-90М "Прорыв".

Этот танк является одной из новейших моделей, которая находится на вооружении российских войск. Теперь один из них ВСУ будут использовать против бывших владельцев. Об этом сообщили в Telegram-канале СтатКом ВСУ.

"Т-90М "Прорыв" это едва ли не единственное, что есть у кацапов новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать кацапов", — говорится в сообщении.

Танк Т-90М, как и Т-90АМ — это модернизация основного танка Т-90. В период с 2017 по 2019 год россия заключила несколько контрактов на поставку танков Т-90М, суммарным объемом более 160 машин. Первые танки Т-90М были переданы рф весной 2020 года. В 2021-м российская корпорация "Уралвагонзавод" приступила к серийному производству и поставкам для нужд Минобороны россии танков Т-90М.

В оснащение боевой машины Т-90М "Прорыв" входит новая башня, многоканальный прицел, который можно использовать в любое время суток, комплекс управления огнем "Калина", система защиты "Реликт" и "Арена-М". Кроме того, на нем установлен более мощный двигатель.

Характеристики:

Экипаж: 3 человека

Масса: 48 т

Запас топлива по шоссе – до 500 км

Калибр пушки: 125 мм

Средняя скорость на грунтовой дороге – 35-40 км/ч

Скорость по шоссе: до 70 км/ч

Напомним, что ранее украинским военным удалось захватить итальянскую бронетехнику, на которой воевали российские оккупанты. Теперь БТР будет служить на пользу ВСУ.