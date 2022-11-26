ВСУ захватили итальянскую бронетехнику, на которой воевали оккупанты

Итальянский БТР теперь послужит ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают пополнять свои ряды российским ленд-лизом, правда в этот раз им в руки попала бронетехника производства Италии, которую ранее закупили ВС россии. Речь идет о легком бронеавтомобиле Iveco LMV "Рысь".

Об этом сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем телеграм-канале.

Бронеавтомобиль "Рысь" оккупанты создали на базе Iveco LMV еще в 2010 году, когда решили закупить 1775 машинокомплектов и собрать их на территории рф. Сделка тогда подверглась сильной критике, поскольку в рф посчитали, что "Рысь" сильно уступает российскому БТР "Тигр" в мощности двигателя (190 и 400 лошадиных сил), защите экипажа, неудобстве (якобы перезарядить оружие внутри "Рыси" невозможно). Наконец, она была в 3 раза дороже "Тигра" (порядка 500 тысяч долларов) и к тому же большая часть ее запчастей были произведены в Германии, что усложняло ремонт техники.

В итоге уже в 2013 году покупки и сборка Iveco LMV были прекращены и точное число "Рысей" на вооружении оккупантов неизвестно, так был составлен контракт на 358 авто, а по состоянию на 2016 год в ВС рф имелось всего 67 "Рысей".

"Рысь" против "Тигра" — что сильнее

В целом "Рысь" и "Тигр" примерно равнозначны, правда последний чуть тяжелее – 8т против 6,5т, и потому может нести чуть больше полезного груза, хотя десант в авто влезет максимально одинаковый – до 6 человек. Вооружение также сравнимо – гранатометы и пулеметы. Как считается, бронезащита "Тигра" чуть лучше, но на Iveco LMV "Рысь" можно ставить дополнительные броневые панели.

При этом как утверждает Игаль Левин, надежность итальянского Iveco заметно выше российского "Тигра". По данным западных СМИ ВСУ уже затрофеили несколько "Рысей".

Тем временем в Украине представили собственный легкий бронеавтомобиль-внедорожник типа JLTV.