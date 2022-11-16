Ленд-лиз от оккупантов: ВСУ продолжают добывать трофеи на Херсонщине, теперь это САУ "Акация"

В артиллерии ВСУ очередное пополнение

После успешного наступления в Херсонской области ВСУ продолжают добывать трофеи в виде брошенной оккупантами при бегстве военной техники. В этот раз в Телеграмм-канале офицера армии обороны Израиля Игаля Левина засветилась 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".

Новый трофей

САУ "Акация" — плюсы и минусы

"Акация" является артустановкой разработки СССР и потому имеет все сильные и слабые стороны советской техники. Так, к ее преимуществам относятся:

мобильность и маневренность благодаря собственно самоходной базе;

САУ имеется на вооружении ВСУ, то есть для нее имеются и артиллеристы, и боеприпасы;

простота и привычность обслуживания.

В то же время и слабых сторон хватает:

возраст, так советские образцы производились еще с 1968 года, правда именно российские модификации были произведены уже с 2006 года;

недостаточная дальность, ведь, как и большинство советских орудий, "Акация" имеет более короткий ствол и потому снаряд из нее летит на 15-17 км, или до 20 км с использованием активно-реактивного боеприпаса. В то же время 155-мм орудия стандарта НАТО в ВСУ легко бьют на 30-35 км, а с реактивным снарядом 40 км и более;

устаревшая система управления огнем и слабое бронирование САУ, что вместе с меньшей дальностью ведения огня делает работу расчета более опасной. Впрочем, последнее не так серьезно, ведь оккупанты имеют артиллерию, которая стреляет на такую же дальность, что и "Акация".

Помимо ленд-лиза ВСУ пополняются артиллерией, купленной за донаты украинцев, как например 1-я отдельная бригада специального назначения, которой 122-мм САУ "Гвоздика" купили 11 тысяч украинцев, собравших на нее 10 млн грн.