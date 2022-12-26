Спасательная синергия бизнеса и государства: что поддержит экономику Украины в 2023 году

Экономическое возрождение государства потребует много времени и ресурсов.

Переоценить негативное влияние российской агрессии на экономику нашего государства крайне сложно. В результате боевых действий по всей территории страны были физически уничтожены тысячи предприятий, заводов и логистических центров. Часть уцелевших объектов попала под контроль оккупационных войск рф, остальные не имеют возможности полноценно работать из-за нестабильного электроснабжения, что привело к резкому уменьшению экспорта отечественных товаров.

С 24 февраля за границу уехали 14,7 млн граждан, но в стране фиксируется рост безработицы. Но несмотря на резкое снижение уровня жизни, украинцы продолжают борьбу с оккупантами на всех фронтах и преодолевают новые вызовы войны.

"Телеграф" обратился к экспертам в сфере экономики, чтобы выяснить, чего ждать рядовым гражданам и представителям бизнеса в 2023 году, и что поможет нашей стране начать экономическое восстановление.

Ситуация сложная, но не безысходная

По прогнозам Международного валютного фонда, снижение ВВП Украины по завершению IV квартала 2022 года составит 40,5%, а в I квартале нового года составит 34,5%. Такой прогноз аналитики фонда сделали с учетом замедления сбора урожая из-за непогоды, ограничения логистики и оборотного капитала, а также террора энергетической инфраструктуры, пишет Интерфакс-Украина.

Однако, по мнению экспертов, уже начиная со II квартала 2023 года ситуация в экономике улучшится – ВВП вырастет на 6%, в III квартале – на 11,9%, а в IV – на 21%. Таким образом, в 2023 г. рост ВВП составит 1%, что соответствует 68% от показателя до начала полномасштабной войны.

По словам заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, значительное негативное влияние на динамику экономических показателей оказал энергетический кризис на фоне террористических атак со стороны россии. Из-за остановки работы заводов и предприятий падение реального производства в четвертом квартале 2022 года достигает от 50% до 90%, в зависимости от региона, схемы подключения и критичности предприятия для экономики, пишет РБК-Украина.

Учитывая падение темпов и объемов производства, ожидаемо снизился и экспорт украинских товаров. В 2022 году государство экспортировало продукции на 36,9 млрд долл., что на 67,7% меньше показателей января-октября 2021 года. Больше всего товаров у Украины закупила Польша (15,4%) и Китай (5,3%). Среди лидеров также Италия, Индия и Египет.

Больше всего удалось заработать от продажи аграрной продукции: кукурузы и подсолнечного масла — 12,9% (4,7 млрд. долл.) и 12,1% (4,4 млрд. долл.) соответственно. На третьем месте – железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд. долл.). Далее по объемам экспортных поставок следует продукция АПК: пшеница и семена рапса. Также в лидерах продаж кабели и изолированные провода, полуфабрикаты из углеродистой стали, говорится в отчете R&D центр YouControl.

В то же время, в ситуации с экспортом наблюдаются и положительные изменения. В конце 2022 года существенно увеличилась доля поставок в Румынию, Венгрию, Словакию, Болгарию и Молдову. Учитывая географическую близость наших государств, доставлять им отечественные товары удается наземными магистралями приграничных регионов Закарпатья, Буковины и Одесской области. Постоянными покупателями украинских товаров остаются Турция, Германия, Нидерланды, Испания и Чехия.

По словам заслуженного экономиста Украины Алексея Плотникова, пока враг продолжает уничтожать нашу энергетическую и критическую инфраструктуру, делать прогнозы об экономической ситуации в стране крайне сложно. Ведь ежедневно государство рискует потерять ведущие предприятия – физически, из-за попадания ракеты, или технически, из-за отсутствия стабильного электроснабжения.

"В то же время, если в прогнозах Кабмина предусмотрен хоть какой-то рост уровня ВВП, это свидетельствует о том, что наибольшее падение экономики уже позади. Конечно, ожидать остановки инфляции, сокращения безработицы и увеличения заработных плат пока не стоит. Несмотря на то, что массовый отток граждан за границу остановился, возобновить активность бизнеса и темпы производства пока объективно невозможно. Экспорт сельскохозяйственной продукции сохраняется, но сопровождается значительными ограничениями и в логистике, и в направлениях поставок. Поэтому говорить о возврате к довоенным показателям пока не приходится", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Взаимоподдержка бизнеса и государства

В последние три года малый и средний бизнес в Украине испытал немало потрясений. Едва придя в себя от локдаунов на фоне пандемии, предприниматели столкнулись с работой в условиях военного положения.

По результатам исследования, проведенного в конце лета 2022 года Европейской Бизнес Ассоциацией, 27% опрошенных предпринимателей оценивают потери в сумму до 10 000 долл., 28% — в диапазоне 10 000-50 000 долл., еще 13% — в диапазоне 50 000-100 000 долл., а 20% – более 100 000 долл.. При этом 22% сообщили об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий. Об отсутствии потерь заявили только 5% украинских предпринимателей.

В пятницу, 23 декабря, с целью поддержки малого и среднего бизнеса Кабмин принял решение о выделении дополнительных 400 млн грн на предоставление грантов предпринимателям в рамках программы "єРобота", сообщил премьер Денис Шмигаль. Всего в рамках правительственной программы были выделены гранты на сумму 1,8 млрд грн, а уже со следующего года в процесс планируют привлекать частных партнеров.

По словам Шмыгаля, средства пойдут на развитие садоводства, обустройство теплиц и микрогранты для создания или развития собственного дела, что приведет к появлению новых рабочих мест.

Также в 2023 году в Украине продолжит действовать государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая уже пользуется большим спросом среди бизнеса, ведь направлена на удешевление кредитования. В рамках программы предприниматели могут получить кредит на сумму до 50 млн. грн. со сроком выплаты до 5 лет на развитие действующего или запуск вновь бизнеса.

Помочь украинцам в приобретении жилья и косвенно стимулировать развитие строительной отрасли правительство планирует благодаря продолжению действия ипотечной программы "єОселя". По ее условиям военные, учителя, врачи и ученые могут получить кредит на покупку квартиры со сроком выплаты в 20 лет и ставкой 3% годовых. Для остальных украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ипотека со ставкой 7% годовых начнет действовать с 2023 года.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, правительство делает все возможное, чтобы поддержать украинских предпринимателей в это сложное время, ведь активная работа бизнеса играет важную роль в восстановлении экономики.

"Мы не планируем ни повышения, ни снижения налогов в 2023 году. Единственным принципиальным изменением в сфере налогообложения станет отмена двухпроцентной системы, которая была введена в начале войны. Но следует понимать, что удержание ситуации является сложным процессом, ведь сейчас мы тратим на оборону и безопасность все, что получаем за счет налогов. Государство очень ограничено в средствах. Это тот ресурс, которого нам постоянно не хватает", — отметил Даниил Гетманцев в комментарии "Телеграфу".

Ожидать активного восстановления экономики не следует до полного завершения войны, считает эксперт в области финансов Алексей Плотников.

"Экономика может начать восстанавливаться, когда остановится разрушение инфраструктуры и стабилизируется ситуация на фронте. Также нам понадобятся мощные инвестиции от международных партнеров. Сегодня 50% бюджета Украины составляют иностранные деньги, поэтому поступления из-за пределов страны – это очень важно, весомо и перспективно", – отметил экономист.