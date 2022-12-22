США будут забирать активы российских бизнесменов в пользу Украины: подробности

Средства россиян смогут передать Украине в качестве гуманитарной и военной помощи

Соединенные Штаты сделал шаг к узакониванию замораживания активов россиян и последующей их передаче Украине. Сенат США одобрил поправку к проекту бюджета, позволяющую изымать активы бизнесменов рф в пользу нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Сената США в Twitter в четверг, 22 декабря. В сообщении говорится, что Сенат принял поправку Грэма №6596 (Украина).

Речь идет о поправке, которую внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских предпринимателей и последующую их передачу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.

Напомним, США приняли рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год. Немаловажно, что на 2023 год предусмотрено выделение более 800 миллионов долларов помощи Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что такой же позиции в отношении средств российских бизнесменов придерживается и Канада. Там намерены добиваться конфискации активов российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы направить их на восстановление Украины.