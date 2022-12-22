США забиратимуть активи російських бізнесменів на користь України: подробиці

Кошти росіян зможуть передати Україні як гуманітарну та військову допомогу

Сполучені Штати Америки зробили крок до узаконення заморожування активів росіян та подальшої їх передачі Україні. Сенат США схвалив поправку до проекту бюджету, що дозволяє вилучати активи підприємців росії на користь нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба Сенату США у Twitter у четвер, 22 грудня. У повідомленні йдеться, що Сенат ухвалив поправку Грема №6596 (Україна).

Йдеться про поправку, яку вніс сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Вона передбачає конфіскацію та продаж активів російських підприємців і подальшу їх передачу Україні як гуманітарну й військову допомогу.

Нагадаємо, США ухвалили рекордний оборонний бюджет на наступний фінансовий рік. Особливо важливо, що на 2023 рік передбачено надання понад 800 мільйонів доларів допомоги Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що такої самої позиції у відношенні до коштів російських бізнесменів дотримується і Канада. Там мають намір домагатися конфіскації активів російського мільярдера Романа Абрамовича, щоб направити їх на відновлення України.