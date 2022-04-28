Активи росіян у США можуть бути передані Україні: Конгрес зробив важливий крок

Конгрес вимагає від Білого дому зайняти більш агресивну позицію щодо росії

Нижня палата Конгресу США більшістю голосів підтримала законопроєкт, який закликає адміністрацію президента країни Джо Байдена передати Україні заморожені через санкції російські активи як гуманітарну та військову допомогу.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що хоч документ не має зобов'язувальної сили і має скоріше символічний характер, але те, що він був прийнятий голосами переважної більшості конгресменів (417 – за, 8 – проти) демонструє бажання обох партій США, щоб Байден зайняв більш агресивну позицію щодо росії.

Для схвалення законопроєкт має пройти через Верхню палату Конгресу (Сенат) і бути підписаним самим Байденом.

Якщо ж його буде прийнято, то це значно розширить повноваження президента США щодо санкцій проти росії.

Автори документа впевнені, що заморожене майно, включаючи яхти та особняки, можна продати, а отримані кошти направити на підтримку ЗСУ або фінансування відновлення України. А якщо ні, то рано чи пізно їх розморозять і повернуть назад особам наближеним до російського диктатора володимиру путіну.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що країни "Великої сімки" отримали розроблений українськими експертами покроковий план доведення санкційного тиску на росію до максимуму. Це включає газове та нафтове ембарго, а також блокування банків.