Активы россиян в США могут быть переданы Украине: Конгресс сделал важный шаг

Конгресс требует от Белого дома занять более агрессивную позицию относительно росси

Нижняя палата Конгресса США большинством голосов поддержала законопроект, который призывает администрацию президента страны Джо Байдена передать Украине замороженные из-за санкций российские активы в качестве гуманитарной и военной помощи.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что хоть документ не имеет обязующей силы и носит скорее символичный характер, но то, что он был принят голосами подавляющего большинства конгрессменов (417 — за, 8 — против) демонстрирует желание обеих партий США, чтобы Байден занял более агрессивную позицию по отношению к россии.

Для полного одобрения законопроект должен пройти через Верхнюю палату Конгресса (Сенат) и быть подписанным самим Байденом.

Если же он будет принят, то это значительно расширит полномочия президента США относительно санкций против россии.

Авторы документа уверены, что замороженное имущество, включая яхты и особняки, можно продать, а вырученные средства направить на поддержку ВСУ или финансирование восстановления Украины. В противном случае же случае, рано или поздно их разморозят и вернут обратно лицам приближенным к российскому диктатору владимиру путину.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страны "Большой семерки" получили разработанный украинскими экспертами пошаговый план доведения санкционного давления на россию до максимума. Это включает газовое и нефтяное эмбарго, а также блокировку банков.