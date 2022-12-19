Канада серйозно взялася за Абрамовича: олігарх може втратити десятки мільйонів

Кошти хочуть надіслати на допомогу Україні

Канада має намір домагатися конфіскації активів російського мільярдера Романа Абрамовича, щоб направити їх на відновлення України.

Як повідомляє пресслужба МЗС Канади, арешт зачепить майно компанії Granite Capital Holdings Ltd на 26 мільйонів доларів. У повідомленні наголошується, що країна вперше скористається законом про конфіскацію майна осіб, які перебувають під санкціями.

У повідомленні зазначено, що у разі конфіскації активів гроші можна буде відправити на відновлення України або допомоги жертвам російського вторгнення.

В уряді країни наголошують, що путінські олігархи мають пряме відношення до російського вторгнення, а тому Канада не має наміру стати для них притулком.

"Використання російських активів для відновлення України справедливе та доречне", — прокоментувала рішення віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд.

Нагадаємо, після початку вторгнення Абрамович намагався виступати в ролі посередника в переговорному процесі між росією та Україною і навіть допомагав вирішити деякі гуманітарні питання.

Проте 20 жовтня проти нього все одно було запроваджено санкції з боку України.