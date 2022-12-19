Канада серьезно взялась за Абрамовича: олигарх может потерять десятки миллионов

Средства хотят отправить на помощь Украине

Канада намерена добиваться конфискации активов российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы направить их на восстановление Украины.

Как сообщает пресс-служба МИД Канады, арест коснется имущества компании Granite Capital Holdings Ltd на 26 миллионов долларов. В сообщении отмечается, что страна впервые воспользуется законом о конфискации имущества лиц, находящихся под санкциями.

В сообщении указано, что в случае конфискации активов, деньги можно будет отправить на восстановление Украины или помощи жертвам российского вторжения.

В правительстве страны подчеркивают, что путинские олигархи имеют прямое отношение к российскому вторжению, а потому Канада не намерена становится для них убежищем.

"Использование российских активов для восстановления Украины справедливо и уместно", — прокомментировала решение вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Напомним, после начала вторжения, Абрамович пытался выступать в роли посредника в переговорном процессе между россией и Украиной и даже помогал решить некоторые гуманитарные вопросы.

Однако 20 октября против него все равно были введены санкции со стороны Украины.