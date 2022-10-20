Хто кому Абрамович. Проти олігарха путіна ввели відкладені санкції: які причини

Окрім нових прізвищ в санкційному списку спливло кілька незвичних моментів

У четвер, 20 жовтня, Україна ввела новий санкційний пакет проти росії, її громадян та організацій, а також країн, які підтримують агресію рф. Загалом у список обмежень, оприлюднений відповідним указом президента України, потрапила 3781 особа, 2407 з них — фізичні особи. Серед них фігурують такі прізвища "друзів путіна", як Геннадій Тимченко, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Володимир Лісін, Роман Абрамович тощо.

Цікаво, що у додатку з уточненнями щодо засобів впливу проти олігархів рф, які підтримують війну кремля проти України, вперше з'явився Олександр Іванішвілі — брат грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі, засновника правлячої партії та фактичного тіньового правителя Грузії. Проти нього санкції вводяться на 10 років (всього ж відносно О. Іванішвілі застосовуються 13 обмежень).

Окрім того, під суворі санкції потрапили Кетеван Хараїдзе — дружина Олександра Іванішвілі; Уча Мамацашвілі – двоюрідний брат та довірена особа Бідзини Іванішвілі; а також Тате Мамацашвілі — племінник Бідзини Іванішвілі, син Учі Мамацашвілі.

Що ж стосується Абрамовича, то, як виявилося, він особливий, адже жорсткі санкції проти нього вводяться з незвичною приміткою: "Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146, застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Напередодні секретар РНБО Олексій Данилов анонсував, що стосовно однієї людини із переліку санкції відстрочать на певний проміжок часу. "Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки за листом одного з наших відомств", — уточнював секретар РНБО.

Як відомо, Абрамович активно приймає участь в перемовинах щодо обміну полоненими між Україною та рф.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання "Телеграфа" про російського олігарха Абрамовича, якій двічі відвідував Київ, зазначав наступне: "Наскільки мені відомо, він входить до російської групи перемовин. Наскільки мені відомо, він був в Києві, формат його зустрічі я не готовий обговорювати".

Раніше в інтерв'ю Гордону радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зізнавався, що Абрамовича зі свого боку, "дуже хвалять наші перемовники".

"Сказали, що він відіграв реально видатну роль у переговорах", – повідомляв Арестович.

Він також пояснював, як "людина путіна" могла виявитися корисною в переговорах і зіграти для України "визначну роль": "Він людина путіна, яка давно живе у Великобританії і має персональний інтерес вдало домовитися".

Раніше "Телеграф" писав, що Абрамович, який нібито виступає перемовником між Києвом та москвою, намагається скасувати санкції ЄС проти себе. Для цього юристи бізнесмена використовують лист українського нардепа, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Також повідомлялось, за даними розслідувачів Bellingcat, Абрамовича та трьох членів української делегації, які були присутні на російсько-українських переговорах на початку березня, нібито намагалися отруїти.