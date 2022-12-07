Вибори у США закінчилися навіть краще, аніж очікували в Україні та Білому домі: результати

Демократи зможуть утримати більшість у Сенаті, проте загальний Конгрес все одно буде поділено

У ніч проти 7 грудня (за київським часом) у США вирішилася доля Сенату, завдяки закінченню підрахунку голосів другого туру виборів у штаті Джорджія. Безапеляційну перемогу отримав чинний сенатор Рафаель Ворнок, який представляє демократичну партію. За нього віддали свої голоси 51,3% жителів штату, поки за його опонента-республіканця Гершеля Волкера лише 48,7%.

Більше подробиць про закінчення американських виборних перегонів повідомляє Associated Press. Завдяки перемозі Ворнока, більшість місць у Сенаті залишиться за демократами (51 проти 49), що дуже добре для адміністрації Байдена.

"Після наполегливої кампанії для мене честь виголосити найсильніші слова, які будь-коли мали вагу в демократії: люди висловилися", — зазначив Ворнок під час виступу після оголошення результатів виборів.

Рафаель Ворнок

Варто зазначити, що демократ Ворнок є першим темношкірим американцем, який представляє Джорджію у Сенаті. Вперше на цю посаду він вступив у січні 2020 року.

Через програш Гершеля Волкера республіканці втратили можливість "розділити" Сенат, зрівнявши в ньому кількість представників двох партій. Однак хоч демократи і здобули свою більшість тут, боротьбу за Палату представників вони програли. Тепер наступні два роки США доведеться жити за розділеного Конгресу. Втім, навіть така ситуація — набагато краща для команди Байдена, аніж раніше уявлялося завдяки більшості прогнозів політологів.

Також подібний результат виборів є дуже добрим для України, адже деякі експерти прогнозували зниження кількості військової допомоги при перемозі республіканців у Сенаті. При цьому представники обох партій запевняли, що підтримка Києва залишиться незмінною за будь-якого розкладу.

Раніше "Телеграф" пояснював, що таке проміжні вибори в США і як їхній механізм застосовується на практиці. Також ми цікавилися думкою експертів щодо результатів американського голосування та тим, як вони вплинуть на Україну.